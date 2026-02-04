中配立委李貞秀放棄中國籍卡關 邱垂正：不是中華民國政府阻撓

陸委會主委邱垂正今天接受網路節目《中午來開匯》訪問時表示，「國籍法」是強調單一效忠，要求放棄外國籍，並不是針對中配。（翻攝直播）

中配李貞秀3日宣誓就任不分區立委，仍未放棄中華人民共和國國籍。陸委會主委邱垂正今天接受網路節目《中午來開匯》訪問時表示，「國籍法」是強調單一效忠，要求放棄外國籍，並不是針對中配。若中配回去中國放棄國籍有困難，阻擾放棄的是中華人民共和國政府，並不是中華民國政府。

邱垂正指出，一般民眾有考試、應公職的權益，擔任公務人員也是要放棄外國籍，不過「公務人員任用法」第28條有除外規定，若無法放棄可以安排到無涉及機密的單位任職，但是「國籍法」無此規定，因為「國籍法」是強調單一效忠的精神，所以要擔任立委就是放棄外國籍，這部分我們尊重主管機關內政部審認。

請繼續往下閱讀...

邱垂正強調，內政部已去函立法院，就李貞秀申請放棄國籍的資料應提供給內政部，希望內政部能夠做最後的審認，李貞秀看到後應該也會提供，最後就是由內政部來做認定。

主持人問及，中國不願讓中配放棄中國籍，要放棄根本不可能，政府為何還要走此程序？邱垂正說明，從中共的憲法、國家安全法、國家情報法、反間諜法等，對於都有中國籍人士都有課予義務，如果不放棄中國籍，以後就會被中共制裁。除了我國「國籍法」規定外，這也是基於保護當事人，所以要求中配任公職時一定要放棄中國籍，這是保護中配朋友。

關於後續的處理程序？邱垂正說，就職前就應提出放棄國籍的申請，主管機關內政部會來認定及裁處，看李貞秀是否符合「國籍法」規定。如果審認可以的話，還有1年時間可以把放棄國籍證明拿回來，如果還是無法拿到，她就無法擔任公職。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法