民進黨澎湖2個太陽？ 立委楊曜：縣長陳光復是唯一太陽

楊曜支不支持陳光復，有圖有真相。（楊曜提供）

長期以來，民進黨澎湖有2個太陽，1個是立委楊曜、1個則是縣長陳光復，由於楊曜近日頻對陳光復施政提出建言，外界質疑是2個太陽之爭。楊曜表示，民進黨在澎湖只有1個太陽，那就是縣長陳光復，建言只是為了提前引爆選舉政治議題，讓縣長陳光復在選前完成。

楊曜表示，外界最近傳言，他最近對於陳光復縣長的各項建言，是不是故意為難陳光復？楊曜的回答：「是，也不是」，只是提前引爆年底縣長選舉的熱門議題，希望陳光復縣長在還有時間完成政見的時候趕快完成，避免選戰一開打就落居下風。《全縣免健保》以及《年資加成30%》如果政見跳票，就算現在不提，難道國民黨的縣長候選人在選舉時也不提嗎？

所以在表象上，乍看確實會產生楊曜為難陳光復縣長的錯覺。但事實上，卻是在強化縣長落實政見的決心，進而在最短的時間內編列預算兌現「全縣免健保」的承諾，並且在完成18778份連署後，向總統府要求將澎湖軍公教年資加成提高到30%，完成重大競選政見將可大幅提升勝選的機率。

至於，楊曜是否支持陳光復縣長嗎？這是當然，有圖有真相，看看總統、立委選舉時宣傳車上的照片，連選舉立委的時候，都在幫縣長拉高知名度，哪有不支持的理由呢？只是他不擔任競選總部的任何職務，因為不想看到縣長選舉的宣傳車，貼著自己的照片。

