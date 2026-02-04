王滬寧會見蕭旭岑國民黨各表一中 沈榮欽：核心都是反台獨

率團訪問中國的國民黨副主席蕭旭岑今日上午與多位出席「兩岸交流合作前瞻論壇」的代表團成員，前往北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧。（國民黨提供）

國共兩黨智庫論壇昨日在北京登場，雙方達成15項「共同意見」，4日上午在北京人民大會堂，中國全國政協主席王滬寧接見國民黨副主席蕭旭岑。王滬寧宣稱，願在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎，加強與國民黨在內台灣各政黨、團體交流交往，深化兩岸融合發展；加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，所謂的各表，只是透過新聞誤導台灣民眾的說詞罷了。而且令人驚訝的是，蕭旭岑人還在中國，從國家通訊社起，新聞話術就已經在台灣全面展開了。這般愚民，令人遺憾。

沈榮欽在臉書PO文表示，《自由時報》之前報導，中共要求國民黨阻擋台灣軍售，才能舉辦國共論壇，引發國民黨不滿，揚言將控告《自由時報》，雙方各執一詞，外人難以得知真相，不過如果仔細觀察論壇的發展脈絡，就會發現《自由時報》的報導並非空穴來風。在國民黨封殺台灣特別軍售預算條例付委之前，國民黨人仍表示無法確認，論壇是否能夠如期舉辦，但是在國民黨第十次擋下軍售後，立刻表示論壇將如期舉辦。

請繼續往下閱讀...

沈榮欽分析，蕭旭岑、李鴻源等人出發之前，仍表示不確定能見到哪一位中共高官，今天上午證實和負責對台統戰的中國全國政協主席王滬寧會面，根據《中央社》報導〈王滬寧會見蕭旭岑 國民黨各表一中〉，蕭旭岑接著表示，海峽兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』的共識」。

沈榮欽指出，他說，「這就是大家熟知的九二共識以及反對台獨，同時這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎」，還刻意加上一段話解釋：蕭旭岑沒有提到兩岸「對於一個中國的意涵，認知各有不同」，因此他是以「各表一中」而非「一中各表」詮釋「九二共識」。

沈榮欽續指，他必須說，這則新聞從標題到內容，都具有誤導性。其實仔細看蕭旭岑的發言以及在論壇上的公開談話，談不上所謂的「一中各表」，或是為了掩飾意圖而發明的「各表一中」來故弄玄虛，其實和馬英九會見習近平一樣，把「各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識」中的「各自」兩字，阿Ｑ式的當成所謂的「一中各表」。連馬英九都不敢說了，蕭旭岑又何德何能敢說出「對於一個中國的意涵，認知各有不同」？蕭旭岑只是把馬英九說過的話，重說了一次罷了。

沈榮欽直言，蕭旭岑公開談話的核心始終都是：「海峽兩岸都堅持九二共識，反對台獨」從來沒有各表。所謂的各表，只是透過新聞誤導台灣民眾的說詞罷了。而且令人驚訝的是，蕭旭岑人還在中國，從國家通訊社起，新聞話術就已經在台灣全面展開了。這般愚民，令人遺憾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法