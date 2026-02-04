詹江村嗆美國「再唧歪就制裁」 網洗臉：中共軍機來你都沒硬......

桃園市議員詹江村。（圖擷取自詹江村直播）

上週才率團訪台的民主黨籍參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）今天推文直指，此刻杯葛國防預算對台灣安全造成風險，希望台灣國會重新考慮。對此，桃園市議員詹江村表示，美國如果再唧唧歪歪，我們就宣佈制裁美國，半導體外銷美國，都要課徵20%手續費。網友看到貼文後紛紛留言嘲諷「只會嘴炮真的沒有知識。」

詹江村在臉書PO文表示，美國如果再唧唧歪歪，我們就宣佈制裁美國，半導體外銷美國都要課徵20%手續費，看美國能有多硬，你以為美國敢侵略台灣嗎？鷹擊系列飛彈能嚇死美軍了！只有底氣夠硬才能受人尊重，面對川普就是要比他硬。

網友們看到貼文後紛紛留言「弱弱的問，你會硬嗎？」、「抱歉喔，飛彈對著台灣的不是美國是中國，可悲」、「面對整天軍機來繞，怎麼沒聽你這麼硬邦邦」、「你說比他硬，然後換得像西岸的47％關稅嗎，這樣跟沒辦法賣美國東西是一樣的概念」、「年度最佳笑話？」、「不是說不用武器就不會挑釁敵人嗎？怎這時候就用武器嗆人？」

