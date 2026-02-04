為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    詹江村嗆美國「再唧歪就制裁」 網洗臉：中共軍機來你都沒硬......

    2026/02/04 13:16 即時新聞／綜合報導
    桃園市議員詹江村。（圖擷取自詹江村直播）

    桃園市議員詹江村。（圖擷取自詹江村直播）

    上週才率團訪台的民主黨籍參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）今天推文直指，此刻杯葛國防預算對台灣安全造成風險，希望台灣國會重新考慮。對此，桃園市議員詹江村表示，美國如果再唧唧歪歪，我們就宣佈制裁美國，半導體外銷美國，都要課徵20%手續費。網友看到貼文後紛紛留言嘲諷「只會嘴炮真的沒有知識。」

    詹江村在臉書PO文表示，美國如果再唧唧歪歪，我們就宣佈制裁美國，半導體外銷美國都要課徵20%手續費，看美國能有多硬，你以為美國敢侵略台灣嗎？鷹擊系列飛彈能嚇死美軍了！只有底氣夠硬才能受人尊重，面對川普就是要比他硬。

    網友們看到貼文後紛紛留言「弱弱的問，你會硬嗎？」、「抱歉喔，飛彈對著台灣的不是美國是中國，可悲」、「面對整天軍機來繞，怎麼沒聽你這麼硬邦邦」、「你說比他硬，然後換得像西岸的47％關稅嗎，這樣跟沒辦法賣美國東西是一樣的概念」、「年度最佳笑話？」、「不是說不用武器就不會挑釁敵人嗎？怎這時候就用武器嗆人？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播