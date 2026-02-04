黃國昌批谷立言「介入台灣內政太深」周軒：他是台灣未來最可怕未爆彈

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌在媒體專訪中批評美國在台協會AIT處長谷立言「介入台灣內政太深，表現的跟個台灣的官員一樣」、「谷立言先生的態度跟華府落差很大」。對此，政治工作者周軒表示，李貞秀的問題，就是法律跟台灣政府執行力的問題，但是，李貞秀頂頭上司黃國昌是台灣未來最可怕的未爆彈，而且引信已經快要燒到盡頭了。

周軒在臉書PO文表示，媒體今天刊登了黃國昌的專訪，最引起他興趣的是放在角落的這一段，黃國昌直接針對美國在台協會AIT的處長谷立言先生提出批評，他說，谷立言先生「介入台灣內政太深，表現的跟個台灣的官員一樣」，他又說，谷立言先生跟行政院長卓榮泰配合一起演戲，他甚至還說，谷立言先生的態度跟華府落差很大。

周軒指出，他覺得媒體給黃國昌這個版面，這個舞台，講出這些話，已經說明了很多事情了，黃國昌卸任立委之後，因為自己還有民眾黨黨主席的身分，所以意圖把民眾黨綁死在國民黨主席鄭麗文全面親共的路線上，想要跟柯文哲做出區別。

周軒續指，不然，以黃國昌的聰明才智，怎麼會說出「AIT處長的態度跟華府落差很大」這種連深藍的人都知道不可能的話呢？AIT就是沒有掛出大使館招牌的美國駐台大使館欸，AIT處長本質上就是美國駐台大使欸，黃國昌的意思說AIT處長的態度跟華盛頓落差很大，這是要騙誰啊？而且居然針對谷立言先生開砲說「介入台灣內政太深」，黃國昌說話的句型改成：「國台辦介入台灣內政太深」、「王滬寧介入台灣內政太深」、「習近平介入台灣內政太深」通通適用，通通不違和。

周軒直言，但是黃國昌從來沒有講過這些話，卻在今天挑明了針對AIT，周軒覺得，李貞秀的問題，就是法律跟台灣政府執行力的問題，但是，李貞秀的頂頭上司黃國昌，是台灣未來最可怕的未爆彈，而且引信已經快要燒到盡頭了。

