    賴清德子弟兵呂維胤捲土重來 「 一馬當先」登記參選南市議員

    2026/02/04 12:38 記者蔡文居／台南報導
    前南市議員呂維胤，騎著駿馬在多名地方人士的陪同下，前往民進黨台南市黨部登記參加南市議員初選。（記者蔡文居攝）

    今天是民進黨台南市議員初選登記的第一天，本屆大意失荊州的前南市議員呂維胤，騎著駿馬在多名地方人士的陪同下，前往民進黨台南市黨部登記參選安平區、南區市議員，取「一馬當先」、「馬到成功」之意，期盼能順利當選，為弱勢族群發聲、為地方爭取更多建設。

    呂維胤曾任兩屆台南市議員，也是總統賴清德的嫡系子弟兵，本屆議員選舉在一片看好中大意失荊州，成為落選頭。這次他決定捲土重來，在太太及大林里長劉相明、大忠里長許智雄、大恩里長施國熙、府南社區理事長陳進興、明興郡南社區婦女會長蔡淑慈和婦女會幹部等上百位鄉親的陪同下搶先登記參選。

    呂維胤表示，本屆意外落馬，讓許多鄉親感到不捨與遺憾，但他在這幾年，從未離開選區，服務處也從未打烊，繼續提供市政諮詢和法律服務，這是對鄉親的承諾、也是一種責任。因此，他這次選舉主軸首波主打「呂維胤，一直都在！」訴求自己絕對不是「選前一陣風、選後無影蹤」的民意代表。

    他表示，他出生在清寒家庭，靠獎學金才能完成碩士學業，更能體會社會各階層為溫飽打拼的心酸。先前在社會局任職，協助老人健保和幼兒托嬰等政策，對於社會福利相當了解與熟悉，對於這次市長初選參選人提出的社福政見，也將成為未來社福藍圖，發揮專業和實務經驗，協助制定落實，以解決鄉親的生活壓力。

    安平區、南區議員選區應選6席，目前民進黨和國民黨各有3席，這次民進黨決定提名4席，呂維胤今天搶先登記，為該選區第一位登記參選者。

    呂維胤本屆意外落馬，但他從未離開選區，服務處也從未打烊，繼續提供市政諮詢和法律服務。（記者蔡文居攝）

