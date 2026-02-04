民眾黨團新科立委到位 政府採購法、戒嚴法修法入優先清單

台灣民眾黨立法院黨團4日召開「人民優先，民生優先」優先法案記者會，由黨主席黃國昌（左五）率新任立委出席，說明新會期黨團的優先法案。（記者羅沛德攝）

立法院第11屆第5會期本月展開，在各黨立委相繼完成報到作業後，大換血的民眾黨黨團今（4）日也召開記者會，向各界說明新會期優先推動法案，包含政府採購法修法、黨團版軍購特別條例、戒嚴法修法及國民體育法修法等，將重大民生法案置於優先順位。

新任總召陳清龍指出，8位委員未來優先推動法案共計21條，包含交通委員會的「政府採購法」修法、「新聞媒體與數位科技平台公平發展法草案」等，財政委員會「台灣未來帳戶特別條例草案」，教育文化委員會「國民體育法」修法等。

陳清龍說，為防杜超思億元雞蛋、裝修公司得標國防RDX炸藥等情事，新會期將針對「政府採購法」推動修法，針對廠商性質、財務能力等投標資格加強規範；另至於《戒嚴法》修法，外交國防委員會委員王安祥表示，有鑒於南韓前總統尹錫悅擅自發動戒嚴造成社會紛亂，未來將推動將原規範政府發布戒嚴令「一個月內」提交立法院追認，限縮至「24小時內」完成。

此外，諸如衛環委員會《醫療法》、《全民健康保險法》及《全民健康保險法》提升三班護病比、醫師診察費，以及解禁代理孕母，加上《刑事訴訟法》修法防止濫權羈押、爭取無期徒刑不得假釋等條文入法，以及《台灣未來帳戶特別條例》、AI基本法和《國營事業管理法》等重大民生法案，也同步列入民眾黨新會期優先推動事項。

台灣民眾黨立法院黨團4日召開「人民優先，民生優先」優先法案記者會，新任民眾黨立法院黨團總召陳清龍說明新會期黨團的優先法案。（記者羅沛德攝）

