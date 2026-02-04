為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    民眾黨又出包！優先法案分工大錯特錯 陳培瑜轟：這樣能叫最強戰力？

    2026/02/04 12:57 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立法院黨團書記長陳培瑜4日於立法院受訪。（記者羅沛德攝）

    民進黨立法院黨團書記長陳培瑜4日於立法院受訪。（記者羅沛德攝）

    民眾黨立院黨團今召開記者會公布本會期優先法案，豈料其簡報內容卻錯誤百出。民進黨團書記長陳培瑜點出，民眾黨團在光是法案與所屬委員會的分工就大錯特錯，並點出四項錯誤，並痛批，民眾黨團這樣真的叫「最強戰力」， 在民眾黨立法院黨團仍由黃國昌持續主導的情況下，真的能被人信任嗎？

    陳培瑜指出，民眾黨團光是委員會的分工就大錯特錯，在民眾黨團記者會投影片中，將「促進資料創新利用發展條例」列為經濟委員會主責案件，但實際上該法案的主管機關為數位發展部，應由交通委員會審查。

    陳培瑜續指，民眾黨將「老農福利津貼暫行條例」列入經濟委員會審查也錯了，該條例涉及農民福利保障，應由衛生環境委員會主審，僅與其他委員會聯席，真的非常非常荒謬；再者，在內政委員會部分，民眾黨聲稱要修正「戒嚴法」，但戒嚴法的主管機關為國防部，依法應由外交及國防委員會審查。

    陳培瑜再指，攸關「台灣未來帳戶」相關法案，民眾黨團又將其列為財政委員會主審，但實際上該案應由衛生環境委員會主審、財政委員會聯席。

