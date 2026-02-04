「孟買春秋」憶北京四合院旁惡鄰 怒批李貞秀：最壞印象那種鄰國人

喬伊斯分享，在北京那幾年我們住在雍和宮附近一個很標準的四合院。（圖擷自臉書粉專「孟買春秋」）

民眾黨中配立委李貞秀昨（3日）宣誓就職，她昨日秀出「退出中華人民共和國國籍申請表」，並聲稱她曾親赴中國申請放棄國籍但遭中方拒絕受理，隨後遭部分人士質疑，李所提供的表格出現多個錯誤。今日李貞秀受訪回應，若有相關補件需求，她會配合辦理，「對方沒收件的時候，她是比較懶的人，能不做就盡量不做。」經營臉書粉專「孟買春秋」、作家喬伊斯嘆說，「即使穿上俐落的白色西裝外套想塑造幹練的形象，終究無法掩飾本性」。

喬伊斯今於臉書粉專「孟買春秋」發文提及，在北京那幾年我們住在雍和宮附近一個很標準的四合院，有東西南北屋，中間是一個方正的院子，她買了幾盆竹子放著搖曳生姿，春夏秋冬景致變換很是愜意。

請繼續往下閱讀...

胡同裡其他的院子都是大雜院，除了老北京就是外地來的，租個房間，在院子一角搭個煤爐煮飯，名副其實的大雜院，雜亂不堪。有些院子有個簡單的淋浴間，但多半凡事在胡同裡的公共廁所解決。

我們這個只有兩人、鋪了木地板、四個屋子相通的四合院是新裝潢的，有兩個套房還有一個桑拿室。春秋之際院子裏三不五時請了金髮碧眼一口的記者朋友來烤肉，他們接續前來在胡同裡用流利中文和人打招呼，總是引來鄰居側目。鄰里多數很和氣，總是笑笑跟我說咱們中國人，偶爾說笑問我台灣何時回歸。

「故事開始了。」在緊鄰我們客房後方的院子，一日開始蓋簡單的二樓房間，但胡同裡不該有二樓的！我沒在意，不多時蓋好了，每每我家有烤肉聚會，就有人站在窗前看動物一樣，盯著老外吃烤肉。

喬伊斯透露，她請司機去和那家人溝通，得到的答案是：「我兒子結婚了，不然你要他住哪兒？」再提及聚會時總有人從二樓探頭探腦往我們院子看，令人非常不自在。鄰居說：「誰要看他們！」司機回報後，她找來四合院裝潢時的施工隊工頭小李，小李是山東人十分爽快，因為施工期間我常給他們加菜買飲料，對我十分友善。

對方問「劉姐你想怎麼做？」喬伊斯表明「遮起來，面對我家的部分全給我遮起來！我要讓他從什麼角度都看不到我的院子！」於是小李買來材料，很快在客房屋頂上架起鐵架，園藝用的竹簾掛上去。咦，透光！沒關係一層透光再加一層，不夠就再加！不過半天功夫做好了，台灣人很滿意。

隔天鄰居來按門鈴：你怎麼把我窗戶擋了？我架在我的屋頂上啊！可是那在我的窗戶外面！你的窗戶要看什麼，你不是說誰要看嗎？不然我們找公安來看看我是不是違建？聽到違建二字，鄰居雖不情願，嘟噥了幾句很快就悻悻然走了，再也沒來過。從此我家烤肉再也不必讓鄰居欣賞。

喬伊斯接著說，「想到這事，當然是因為李貞秀。」她的北京鄰居兒子結婚要住哪裡關我什麼事，但他說來彷彿我不同意他違法，就得給他一個解決之道。

喬伊斯直指，「李貞秀不就是這樣？不管，你就去給我想辦法！」不是所有鄰國人都像她（李貞秀），我有不少很好的鄰國人朋友，相信大家也接觸過因為結婚來台，跟我們一樣安分過日子的中配。但她的態度是給人最壞印象的那種鄰國人：蠻橫不講理，覺得大聲就贏，然後擺出一種自以為高人一等的姿態，一張口卻是醜態畢露。

喬伊斯無奈地說，剛剛她看了她罵賴清德，說她很忙在做事要推民生法案......「我要吐了，有個天上掉下來的立委頭銜，忽然就高尚睿智起來了？」然而即使穿上俐落的白色西裝外套想塑造幹練的形象，終究無法掩飾本性，情急之下說出：「我是比較懶惰的人，能不做就不做。」

台灣民眾黨新任立委、中配李貞秀。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法