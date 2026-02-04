馬太鞍溪堰塞湖災難 花蓮國民黨團加告國防部等4單位

花蓮縣議會國民黨團今天上午到花蓮地檢署，加告國防部、原民會、交通部及衛福部，一共告發七名中央部會首長涉嫌廢弛職務、過失致死。（記者王錦義攝）

花蓮縣馬太鞍堰塞湖洪災釀19死5失蹤，國民黨籍光復鄉長林清水因涉嫌虛報撤離人數遭法院羈押，花蓮縣議會國民黨團上週三到台北地檢署告發內政部長劉世芳、經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季廢弛職務釀成災害及過失致死等罪，今天上午再度到花蓮地檢署，加告國防部、原民會、交通部及衛福部，一共告發七名中央部會首長涉嫌廢弛職務、過失致死。

花蓮縣議會國民黨團發言人、議員吳建志說，這不是「突然發生、無法預測的天災」，從風險評估、會議紀錄、警戒機制到工程能力，中央政府早就知道危險存在，也有時間、有工具、有法律權限可以處理，但最後，選擇的是「不作為」。這些部會首長不是不知道危險，而是早就知道，具備預見可能性，明知危險卻未採取行動，依法構成廢弛職務，不作為，等同重大過失。

黨團提出三項論點，吳建志說，第一，中央風險明知，卻錯誤決策，被草率改為「垂直避難」、原地避難，這不是專業判斷失誤，而是拿人民生命去承擔錯誤決策的後果。第二，農業部依法負責土石流與大規模崩塌監控，經濟部依法負責河川治理與防洪，監控與工程能力存在，卻選擇拖延。第三，疏散計畫不存在，沒有計畫、沒有指引、沒有一致標準，讓人民倉皇逃命。

黨團要求「要真相」、「要責任」、「要給亡者與家屬一個交代」，吳建志強調說，決策時序、會議內容、風險評估，必須全部攤在陽光下，不能再讓「制度錯誤」永遠沒有具體負責人，這不只是法律問題，更是國家對人民的良心問題，今天依法告發，不是政治報復，而是為台灣的災害防救制度，畫出一條不能再退讓的底線。

