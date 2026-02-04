王滬寧親自接見蕭旭岑一行 學者：中共肯定國民黨在立院表現

中國全國政協主席王滬寧。（路透資料照）

國共兩黨智庫論壇昨日在北京登場，雙方達成15項「共同意見」，4日上午在北京人民大會堂，中國全國政協主席王滬寧接見國民黨副主席蕭旭岑。王滬寧宣稱，願在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎，加強與國民黨在內台灣各政黨、團體交流交往，深化兩岸融合發展；學者分析，中共肯定國民黨在立法院的表現，王滬寧親自接見「嘉勉」。

中共政治局常委王滬寧「會見」國民黨高層的行程，行前保密到家。在國共智庫論壇舉行及發布15項共同意見，包括推動恢復兩岸人員往來正常化、加強兩岸新興產業領域合作之後，王親自出面在北京人民大會堂的「新疆廳」會見蕭旭岑一行。

王滬寧致詞聲稱，去年10月19日，中共總書記習近平致電祝賀鄭麗文當選國民黨主席，肯定兩黨在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上取得的積極成效，指明了兩黨關係和兩岸關係發展的前進方向，鄭麗文復電表達了感謝和積極願景。

王滬寧指出，舉辦國共兩黨智庫論壇是落實兩黨領導人賀復電精神，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流，要合作共同心聲的實際措施，展現了兩黨為兩岸同胞謀利造福的使命擔當，為兩岸關係和台海形勢注入了正能量，受到兩岸同胞廣泛支持，高度肯定。

王滬寧進一步說，「兩岸同胞都是中國人，同屬中華民族」，習近平強調，兩岸同胞有共同的血脈，共同的文化，共同的歷史，更重要的是我們對人民有共同的責任，對於未來有共同的期盼。

王滬寧提到，新形勢下，中方願在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎，加強和包括國民黨在內，台灣各政黨、團體和各界人士的交流交往，團結廣大台灣同胞，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

蕭旭岑則說，海峽兩岸在1992年達成各自以口頭方式表述，兩岸均堅持「一個中國原則」的共識，就是大家熟知的九二共識，以及反對台獨的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。兩岸同胞有共同的血緣、文化、歷史，「去中國化」在台灣始終無法成功，就是因為中華民族是我們的根。

對此，成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，中國國台辦主任宋濤週一為國民黨訪團設宴接風，王滬寧是中共主責對台事務的領導高層，在國共智庫論壇期間，願意親自接見「副主席」蕭旭岑等人，極具指標性的政治意義。

洪敬富分析，中共肯定國民黨在立法院對於中央政府總預算、國防特別預算及議案上的努力，另一方面也給國民黨很大底氣，「嘉勉」國民黨在國會的表現。對中共而言，國民黨表現是勉強及格的，還有繼續努力的空間，所以在立法院開議後，國民黨會不會交出讓北京更滿意的成績單，值得外界觀察。

洪敬富強調，王滬寧願意出來會見層級較低的蕭旭岑，已經是給國民黨很大的「政治善意」，畢竟國民黨呼應了「堅持九二共識、反對台獨」，國共之間在這政治基礎上已經取得共識。

洪敬富質疑，未來國防特別預算、總預算案、台美合作的議題，台灣社會必須用「放大鏡」檢視國民黨返台後有無帶了什麼任務？以及在國會中的表現。國共發布15項共同意見，更不可能是一天會議就擬好的，而是國共兩邊早就已經對過了，帶過去的專家學者在這些共識下做原則性的交流。「這些如果在出發之前沒有敲定的話，共產黨根本不會讓你過去，也不會有王滬寧來接見！」

