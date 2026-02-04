為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    王定宇、黃捷助陣 高雄湧言會17人戰隊成軍

    2026/02/04 12:07 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄湧言會戰隊成軍。（記者葛祐豪攝）

    民進黨六都直轄市議員初選登記今（4日）起跑，高雄湧言會選登記首日，由派系召集人立委王定宇、黃捷領軍，率12位現任議員及5位參選人，組成「17人團結戰隊」，聯手力拚「初選全數過關、議會席次過半!」。

    高雄湧言會今天在民進黨市黨部前，舉行「高雄尚湧 強棒出擊」市議員初選登記聯合記者會，由派系召集人王定宇立委、立委黃捷及市議會民進黨團總召江瑞鴻領軍，率領12位現任議員黃秋媖、林志誠、李雅慧、江瑞鴻、黃飛鳳、鄭孟洳、黃文益、林智鴻、張漢忠、鄭光峰、李雨庭、高忠德，與5位參選人張以理、鄧巧佩、黃雍琇、蔡昌達、巫振興組成「17人團結戰隊」。

    王定宇強調，他的母親來自大高雄，高雄是一座充滿陽光與美好的城市，在市長陳其邁領導下，高雄是一個良性競爭的都市，無論是交通建設進步，或演唱會帶來的經濟效應，都讓外界看見高雄的改變，今天參選人穿上「高雄尚湧」棒球衣，象徵「一個團隊、一個目標」。

    王定宇說，當前中央立法院面臨藍白陣營阻撓總預算的嚴峻挑戰，若地方議會無法取得穩定過半席次，市長陳其邁推動的各項重大建設恐將步上後塵，他以高雄輕軌為例，曾經差點因為錯誤的決策而被停工，所幸有市議會努力為市民權益把關的議員，才能與陳其邁市長一起打拼，守住高雄的發展方向。

    黃捷表示，這12位現任議員與5位準備投入議會的新進夥伴，都是具備即戰力的優秀人選。高雄過去6年在陳其邁的施政下，無論是演唱會經濟、亞灣區開發還是台積電進駐，每項「全台第一」政績都仰賴這12位夥伴在議會堅定的支持，未來5位新人若能與現任議員一同進入議會，17位夥伴將有機會讓議會過半，持續推動高雄的發展與改革。

    湧言會是民進黨內年輕派系，向來以創意造勢取勝，接續先前「台灣尚湧」推出全台11位新人造勢，這次又以「高雄尚湧」為概念，呼應WBC世界棒球經典賽，全員穿上棒球裝，以現任議員拉抬新人造勢方式，打出團體戰。

