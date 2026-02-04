傅崐萁回鍋選花蓮縣長？游淑貞能否挺住「反傅聯盟」圍攻是關鍵

立委傅崐萁（右）是否回防花蓮參選下屆花蓮縣長在地方引起揣測。（記者游太郎攝）

下屆花蓮縣長選舉，「反傅大聯盟」正逐漸成型，被視為傅崐萁代理人的吉安鄉長游淑貞能否挺住局面將成為傅回鍋救選情的關鍵！

下屆花蓮縣長選舉由於現任縣長徐榛蔚已任二屆，形成新人參選的全新局面，被視為立委傅崐萁人馬的吉安鄉長游淑貞1月底才由國民黨花蓮縣黨部建議黨中央提名或徵召，由於過程粗糙引發不少藍營人士反彈，「反傅聯盟」已悄悄形成。

藍營人士透露，一旦形成藍綠勢力結盟圍攻游淑貞的局面出現，若情勢不利將演變成傅回鍋參選縣長、其妻徐榛蔚縣長任滿改選立委、游淑貞則安排選議員並直攻議長，藉此鞏固傅陣營由中央到地方的政治版圖。

國民黨花蓮縣黨部指出，1月份辦理民調後，調查結果顯示爭取黨內縣長提名的吉安鄉長游淑貞支持度為51.9%、前花蓮市長葉耀輝支持度為11.8%，雙方支持度差距為40.1個百分點；進一步分析顯示，花蓮縣各鄉鎮市中，游淑貞的支持比例均高於葉耀輝，結果反映地方基層與多數民意的期待，將正式建請黨中央提名或徵召游淑貞。

花蓮縣黨部建議提名游淑貞後，在國民黨內炸鍋，引起有意參與黨內初選的葉耀輝、孫文學校執行長何啟聖強烈不滿，葉耀輝批評有重大瑕疵，包括初選程序沒事先公告、全民調突然轉內參民調未先徵詢，逕自對外發布內參民調結果、建請黨中央提名游淑貞等，已到法院提假處分要求凍結提名程序。

除了國民黨茶壼內的風暴，被歸為泛藍陣營的議長張峻及縣議員魏嘉賢，已在花蓮縣13鄉鎮市樹立看板，藉此宣示參選的企圖；地方政壇人士分析，目前暫時形成游、張及魏三強鼎立局面，若再加上葉耀輝堅持參選到底，將形成多人圍攻一人局面，但傅陣營評估，愈多人參選對游愈有利，一場混仗打下來，最後的決勝關鍵在民進黨決定支持誰。

花蓮政壇人士分析，下屆的縣長選舉是有史以來最複雜的情勢，但歸結最後就是一場「反傅之戰」，由於民進黨迄今無法整合推出自己的人選，花蓮縣黨部面對相關話題，僅低調表示由黨中央統籌決定，但一定不會缺席，未來如何結盟？將成為勝負的關鍵所在。

地方盛傳民進黨目前還在評估到底要與張峻或魏嘉賢結盟？但由於兩人迄今相持不下，最後還需整合出一人代表「反傅大聯盟」，此一選戰策略若成型，游淑貞勢將陷入苦戰，反傅勢力形成合圍之勢，傅家的政治影響力恐將受到嚴重衝擊，甚至導致縣長、立委雙輸局面。

藍營人士分析，若多人參選形成混戰，游淑貞在傅崐萁協助操盤，加上個人勤跑基層努力下，出線的機率相當高，這是傅陣營最希望看到的狀況；但若「反傅大聯盟」形成，演變成「擁傅」、「反傅」陣營對決局面，游淑貞若扛不下來，傅崐萁為了政治前途及對花蓮的掌握，不得不回防花蓮，轉身再投入縣長選戰，雖然目前傳聞四起，但反傅勢力如何整合將考驗民進黨的智慧和魄力，也會牽動傅崐萁本人未來的動向。

地方人士強調，2025年全台大罷免，傅崐萁成為首要指標，儘管花蓮縣的罷免案，同意票數共4.9萬張，超越成案門檻，但不同意票數6.5萬張、60.1%得票率下，超過同意票數約1.6萬張，被視為傅崐萁長年經營花蓮縣的實力展現，但去年的光復洪災，縣府在救災及復原上的表現，引起縣民極大反感，未來是否會遭到民意反撲將是未來形勢演變的觀察重點。

吉安鄉長游淑貞雖獲國民黨花蓮縣黨部建議提名，但將面對各方勢力圍攻。（記者游太郎攝）

有意參選下屆縣長的花蓮縣議會議長張峻。（記者游太郎攝）

縣議員魏嘉賢在花蓮縣各鄉鎮市廣設看板，宣示參選縣長的決心。（記者游太郎攝）

