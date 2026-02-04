總統級書單曝！賴清德連2年推「BL、GL漫畫」 全網讚翻：有品味

不少網友瘋傳台灣總統賴清在去年與今年的推薦書單，分別有BL漫畫《Day off》與GL漫畫《課金派戀愛》。（圖擷取自Threads，本報合成）

台灣總統賴清德於昨（3）日出席「2026台北國際書展」，並以實際購書行動支持出版產業，事後還會在社群分享自己抱回的書籍清單，被不少書迷笑稱是「總統級推薦」。今年賴清德分享的書籍清單，最引人注目的，莫過於1本主題描述為「百合」（Girls’s Love，也稱︰GL、女女戀）的漫畫，消息曝光後，迅速成為網路熱門話題。

據了解，賴清德今年在書展總計購買63本書，主題包含台灣文學、本土、產業、國際、漫畫、繪本童書等。不少眼尖網友發現，由台灣知名漫畫家HOM創作、描寫女性情感與親密關係的《課金派戀愛》，也在書單之中，消息立即在網上引發轟動，漫畫家HOM也在社群發激動驚呼︰「什麼！？我居然也上了威廉總統書單嗎！？」

該作粉絲與其他網友也掀起熱烈討論，「有品味」、「留友看賴桑的書單」、「可惡，不要勾引我買書」、「好想知道威廉看完的心得」、「哇啊啊啊啊一年BL一年GL謝謝威廉」、「有威廉同款，威廉的書單涵蓋很多多元文化」、「不敢相信威廉居然帶走課金派戀愛！！！！！」、「品味很好意識很明確，台灣要記得過去，面向未來」、「等等，課金派戀愛戀愛是百合漫，去年是BL，賴總統打算每年拓展一個新世界嗎？」。

還有人指出，去年賴清德在書展也有購買1本與同性戀人有關的漫畫，為台灣人氣漫畫家每日青菜創作的BL（Boy’s Love，也稱︰BL、男男戀）漫畫《Day off》，該作以溫馨又療癒的方式描述同性戀情、職場生活，連載後獲得多國民眾喜愛，目前已授權10國語言出版。網友們對此紛紛讚嘆：「去年BL今年GL，都有照顧到，超讚！」

賴清德於昨（3）日出席「2026台北國際書展」，以實際購書行動支持出版產業。（圖擷取自「賴清德」臉書粉粉專）

