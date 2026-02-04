國民黨花蓮縣長提名爭議 葉耀輝狀告黨中央聲請假處分

前花蓮市長葉耀輝認為國民黨花蓮縣長初選有重大瑕疵，包括初選程序沒事先公告、今到台北地院聲請假處分，要求國民黨中央黨部暫停花蓮縣長提名公告作業。（記者吳昇儒攝）

國民黨花蓮縣長提名初選引發爭議，有意參選的前花蓮市長葉耀輝認為初選有重大瑕疵，包括初選程序沒事先公告、全民調突然轉內參民調且未先徵詢，即逕自對外發布內參民調結果、建請黨中央提名游淑貞，葉耀輝今日上午到台北地方法院提出民事定暫時狀態假處分，要求國民黨中央黨部暫停花蓮縣長提名連動的「選代表」公告作業。

葉耀輝表示，今日聲請假處分，請求法院在花蓮縣長提名程序爭議釐清之前，命中國國民黨中央黨部暫時停止公告、發布或推動任何與花蓮縣長提名、徵召或候選人產生機制具實質連動關係的「選代表」作業資訊，並暫停相關程序。

葉耀輝說，地方黨部先前說要在5月左右辦理提名，但在他表態參選後，卻在未公告期程與規則、突襲式通知出席會議、且在他明確不同意列名的情況下，仍被強行納入短期民調，並對外流通結果，致他的名譽、人格權與黨內公平競逐權受損。

葉強調，他並不是要請法院介入政治勝負，而是請法院保全「程序爭議可被救濟」的最低限度，避免中央以後續程序，製造不可回復的既成事實。

葉指出，他也已向國民黨中常會提出申訴，要求中央成立專案調查小組，釐清公告、協調、民調決議形成與執行、內參外流等流程，內參民調未經候選人明確同意，且程序有重大瑕疵，不得作為提名依據。

葉耀輝強調，「政黨內部競爭可以激烈，但規則不能扭曲；勝負可以輸，但程序不能假」，呼籲中央黨部回歸公開、透明、可受檢驗的提名底線，以回復黨內民主與社會信賴。

