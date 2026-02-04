別像喪家之犬！ 胡采蘋曝「關鍵1％」數學邏輯 喊話：振作才能重返榮耀

胡采蘋。（圖擷自「Emmy追劇時間」臉書粉專）

財經網紅胡采蘋近期針對南投縣府將在國內手搖飲茶葉原鄉的名間建焚化爐發表個人看法後，遭部分網友聲稱「活該，自己投票自己負責」、「反正藍白也不會投給你」。對此，財經網紅胡采蘋坦言，做對的事情又不是要人家投票給你，做對的事情是因為我們要召集更多的夥伴，理念認同的夥伴，大家一起推動我們想要的社會，建立一個很棒的未來，你的夥伴越多，在選舉中獲勝是自然會發生的事情。

胡采蘋今日於社群平台發文指出，其實我還滿受不了現在一堆人好像喪家之犬，一天到晚說反正南投也不會投給你，幹嘛要幫名間鄉，講到關稅、國防預算、潛艦，都是幹譙連連，例如：「反正藍白也不會投給你」、「活該，自己投票自己負責」。

這些語言真的都滿像毒瘤的，就很像一個男的被女友提分手，然後一天到晚咒罵人家：做再好她也不會選我啦，她就是很破啦，沒有腦啦。然後人家女方一發生什麼壞事，他又說看吧，活該，誰叫她要離開我，很慘吧，自作自受。

我的天老爺啊，看到這種男人誰還敢回來，每天都像個深宮怨婦、被拋棄沒人要的男人，看到這種情況，對方應該寧可餓死也不要回來。我如果是年輕人，我也不想加入這麼喪的隊伍。

她表示，做對的事情又不是要人家投票給你，做對的事情是因為我們要召集更多的夥伴，理念認同的夥伴，大家一起推動我們想要的社會，建立一個很棒的未來。你的夥伴越多，在選舉中獲勝是自然會發生的事情。

而且這在數學上也是絕對成立的，你覺得今天名間鄉不會投給你、自作自受、活該不幫。這種想法完全是錯誤的，就算今天南投不可能藍轉綠，但是你做對的事情，全國民眾都看在眼裡，大家會在心中作出判決，只要多1％的人願意支持你，全國性大選是1950萬票，七成投票率是1300至1400萬票，1％是13萬票，美麗島民調上個月因為關稅的關係就增加5％，那就是60至70萬票。

她看了一下上屆立委選舉數據，板橋的張宏陸只贏2.6％，羅致政輸1.3％，桃園的黃世杰只輸0.58％，當你在這麼沒出息、全身酸氣，像個怨婦的時候，你是在「冒險」這些人的政治生命，你是在讓那些還願意在搖擺州、困難選區戰鬥的人掉下懸崖。

胡采蘋坦言，5％已經可以影響整個全國的政治版圖，賴清德也只贏侯友宜6％而已。多1％的支持可能無法撼動南投的政治格局，可是會改變很多搖擺州的局面，特別是攸關國家方向的總統大選得票數。

胡采蘋續指，「我非常要把這些功利面計算出來，因為功利不能集結真正的夥伴，但是做對的事情就是會有更多人支持你。」胡采蘋指出，民眾一時間看不明白沒關係，去年那些財劃法、大法官表決，牽涉太多憲政理論，一般人看不懂，今年軍購案、國防預算、關稅、軍公教改革倒退，一般人還看不明白嗎？

「我真是拜託你們了，不要像個喪家之犬，大罷免一輸你就像個沒人要的男人，每天酸氣，誰看了不怕。」你如果有小孩，你願意你自己的小孩是這種態度面對失敗嗎，你希望你的小孩是一輸了就每天抱怨每天酸人然後一蹶不振站不起來嗎？你希望自己的小孩是怎麼樣的，你自己可不可以先做到。

大罷免本來就是在別人的優勢區作戰，輸的可能性本來就很大，加上當時操盤的人都是沒有選舉經驗的人，總統還一直在講國軍不要救災，行政院長今天要普發明天不要，立院總召還說選贏了就要刑法一百條抓人，這會贏才是有鬼吧。

能不能振作起來，做對的事情，不問成敗，為了這個國家。昨天做資料的時候才發現，台灣不只是去年全年GDP成長率8.63％，我們去年第四季的成長率是12.68％。12.68％是什麼意思你知道嗎？台灣上一次有這個單季經濟成長率，是38年以前，38年前就是1987年，1987年是台灣創造經濟奇蹟的亞洲四小龍年代！

胡采蘋強調，「我說過我們的國家會重返榮耀，我說過我們會再創造一次亞洲四小龍一般的奇蹟，台灣會成為亞洲一霸，成為一個跟澳洲、英國、德國這些中型國家平起平坐的強國，我說的事情一件一件都在發生，所以你能不能振作起來，為這個社會付出，為了我們的國家，我們要創造一個超水準的強國」。台灣現在就在我們的肩膀上，我們能走多遠，台灣就能走多遠。所以請你振作起來，不問成敗，只為了國家，我們一定可以。

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「如果只是靠腰發洩一下就算了，因為自從馬太鞍之後，就知道再大的怨，也遠遠不如對這片土地的愛」、「台灣真的要靠台灣人民了，政治人物只會盤算自己的利益」、「感謝正面積極的Emmy」、「選對的人還是很重要！」、「負面思考的人真的太可怕了！我們是要做對的事，對國家有益的事。不是為了功利主義和計較得失才做事」。

