陪子弟兵領表參選「堅系」成形？ 王世堅鬆口了

王世堅陪同小雞們領表登記。（記者甘孟霖攝）

民進黨台北市議員今（4日）開始領表登記參選，一早10點立委王世堅陪同中山大同擬參選人賴俊翰、松山信義擬參選人呂瀅瀅以及大安文山擬參選人陳聖文領表登記。王世堅受訪開玩笑說民進黨總算有個最小派系「堅系」，但又強調3人無派系，只是跟他走比較近。

王世堅陪同登記過後接受媒體聯訪，媒體問王世堅，過去都稱沒有派系，今天這3人是「堅系」成員嗎？王世堅呵呵笑說，是啊，民進黨總算有個最小派系，堅系長年以來都只有王世堅1人，今天陪同幾個過去好友，甚至是兩代好友的後輩來領表登記，難得再次有政治聚會。

請繼續往下閱讀...

他強調，這3人都沒有派系，只是長年以來在政治上跟他有比較多討論，也走得比較近，而剛好這次他們的選區初選都很艱困，他就來幫個小忙，「其實沒有這個派系」。

他說，之後會循既有的輔選管道，不外乎走路掃街、車隊掃街來幫忙，畢竟初選看全民調，知名度就非常重要。4人並合體一起喊口號「堅定信賴，瀅（贏）到有聖（剩）」。

媒體也問，前立委高嘉瑜今登記參選港湖議員，對現任議員何孟樺衝擊？王世堅說，高嘉瑜很強，但是也很識大體，以一個前輩身份帶領後進同志一起競選這是美事一樁；而何孟樺在這一屆當中表現一鳴驚人，對市政準備豐富、不卑不亢，相信選民會看在眼裡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法