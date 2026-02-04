中共軍方高層陷入「無人化」 詹凌瑀：煞車皮被拆除、剩下暴衝的意志

中國人民解放軍第二號人物張又俠驚傳落馬。（歐新社）

中國國家主席習近平近年對軍方高層進行多次整肅清洗，日前中共解放軍「二把手」、中央軍委副主席張又俠，以及聯合參謀部參謀長劉振立也相繼落馬。媒體人詹凌瑀指出，習近平看似一人獨大，局面反而更加失控，目前解放軍高層陷入前所未有的「無人化」狀態，當軍隊內部理性的煞車皮被拆除，剩下的只有暴衝的意志，比有秩序的極權更具不可預測性，對台海局勢恐成為最大的隱憂。

詹凌瑀在臉書以「習近平清洗軍方後的失控，台海局勢面臨最大變數」為題發文指出，習近平清洗軍方的核心關鍵，必須從張又俠的倒台說起。這不僅僅是權力鬥爭，更是軍事專業與政治意志的決裂。

詹凌瑀表示，張又俠身為紅二代且擁有實權，代表的是軍方內部的專業聲音。據分析，習近平下令要在2027年具備攻台能力，但張又俠與劉振立等將領基於軍事專業判斷，認為解放軍的實力至少要等到2035年才能成熟。正因為這種「實話」阻礙了習近平的歷史使命，導致這些能起到制衡作用、擁有實戰背景的軍頭被徹底清洗。

詹凌瑀直言，失去了張又俠這道防火牆，習近平看似一人獨大，但局面反而更加失控。這場整肅導致高達60位將領職位懸缺，解放軍高層陷入了前所未有的「無人化」狀態。更嚴重的是，失去了老將壓陣，底下部隊開始出現「軟抵抗」。

詹凌瑀提到，傳聞有11個集團軍涉及集體消極抗命，甚至有部隊在未獲中央聯合命令下擅自移動，連軍報都出現了疑似暗喻換人的敏感詞彙「換羽重生」，這種上層指揮鏈空虛、下層消極對抗的混亂局勢，比起有秩序的極權更具不可預測性。

詹凌瑀在文末直言，當軍隊內部理性的煞車皮被拆除，剩下的只有暴衝的意志，這對台海局勢而言，恐怕才是最大的隱憂。

