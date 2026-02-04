蕭旭岑會王滬寧 稱多數台灣民眾希望兩岸維持溝通

率團訪問中國的國民黨副主席蕭旭岑今日上午與多位出席「兩岸交流合作前瞻論壇」的代表團成員，前往北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧。（國民黨提供）

率團訪問中國的國民黨副主席蕭旭岑今日上午與多位出席「兩岸交流合作前瞻論壇」的代表團成員，前往北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，除了代表國民黨主席鄭麗文向王滬寧表達問候，也請對方代為向中共中央總書記習近平轉達鄭麗文問候之意，他並強調「九二共識」、反對「台獨」是兩岸共同政治基礎，「去中國化」在台灣始終無法成功，就是因為「中華意識是我們的魂，中華文化是我們的體，中華民族是我們的根。」

蕭旭岑表示，這次論壇聚焦於許多台灣民眾關切的議題，從觀光、旅遊、醫療安養，到防災、能源問題、AI未來發展，都是兩岸可以密切交流合作的領域，尤其是中國近年在許多科技與技術有巨大的突破，其中有非常多台灣可以取經之處，這次論壇只是個開始，未來他深切希望雙方可以進一步深化合作，共創榮景，嘉惠兩岸同胞。

蕭旭岑強調，絕大多數台灣民眾希望兩岸維持溝通管道，持續交流交往，尤其是透過適當的溝通平台，解決兩岸在交流中衍生的各項問題，消弭因為交流不夠產生的各種誤解，國民黨責無旁貸，願意擔負起這樣的責任，協助台灣各個產業加強與大陸合作，進一步促成兩岸和諧、交融，互利、雙贏。

蕭旭岑還說，台灣有些人一直希望國民黨訪問中國時，要刻意強調分歧，好像這樣才能得到尊重，他很不以為然，這也不是多數台灣人的想法，台灣與中國在過去幾10年的發展中，各自達成許多成就，過去的經驗顯示，只有求同存異，甚至聚同化異，才能夠贏得彼此的尊重，進一步共創雙贏，這是兩岸當前應該追求的目標，這次論壇發表了共同意見，匯集了兩岸專家學者的共識，就呈現了這樣的智慧。

此外，蕭旭岑強調，兩岸雖然各自採取的制度、生活方式及價值經驗不同，但大家都是炎黃子孫，同屬中華民族，都是同胞，彼此血緣相依，情感共通，沒有人希望走向兵戎相見，而且絕大多數台灣民眾已經逐漸了解所謂「抗中保台」，真相其實是「媚美賣台」，並不符合台灣人民利益，台灣民眾絕對不希望兩岸走向衝突，最近台灣多項民調也顯示民眾希望維持兩岸關係，避免發生衝突，不希望看到自己親人上戰場，是絕對的主流民意。

他還呼籲兩岸要交流、合作，更要避免戰爭的風險，用交流取代對抗，用協商取代衝突，兩岸的中國人，要比其他國家更有智慧，在共同的血緣、文化、歷史、情感，以及共同的政治基礎下，讓兩岸透過和平的方式解決爭端，兩岸共同致力振興中華，才能讓彼此有更安全、更美好的未來。

