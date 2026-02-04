為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌揚言在野黨「打下高雄」 柯志恩：藍白一定要合才有機會

    2026/02/04 11:17 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩認為藍白一定要合，唯有在野黨合作團結，才有機會打贏勝仗。（記者葛祐豪翻攝）

    民眾黨主席黃國昌日前卸任立委，對於2026選戰布局，他表示在野黨的最大戰略目標就是「打下高雄」；對此，國民黨市長參選人、立委柯志恩今（4）日回應說，藍白一定要合，唯有在野黨合作團結，才有機會打贏勝仗。

    黃國昌接受專訪，大談2026選戰布局，不僅拋出「北國昌、南文哲」的雙太陽架構，更揚言在野黨最大戰略目標是「打下高雄」，並認為民進黨立委賴瑞隆是沒有「Charisma（魅力）」的政治人物，對上國民黨立委柯志恩，這對在野黨來說是一個千載難逢的好機會。他也稱「縣市長選舉不會出現3組人馬」，並要求在所有藍白合作縣市簽署「正式政黨協議」。

    對此，柯志恩回應說，從頭到尾她都認為藍白一定要合，尤其面臨高雄綠營比藍營還要大的選區，唯有在野黨合作團結，才有機會打贏勝仗。

    柯志恩說，其實過去與白營在立法院，有非常多的法案都已經合作，更不要說去年的大罷免、還有核三公投等議題，「黃國昌主席都是特別到高雄，幫我們發聲! 」

    柯志恩強調，藍白合本來就是非常有默契，面對這一場非常艱困的高雄選戰，當然希望不管是柯文哲前主席、黃國昌主席 與其他民眾黨立委，都能夠到高雄來，「我們站在一起，讓高雄的選戰熱熱烈烈，贏得更多選民的認同」，她認為這是未來一個非常重要的趨勢。

