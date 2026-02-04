民進黨六都市議員登記起跑！ 台中老將新兵都來搶頭香

陳映辰（左）一早7點就前往民進黨台中市黨部登記，搶得頭香。（記者歐素美攝）

民進黨九合一選區六都市議員提名今起至10日領表登記，登記首日台中市黨部十分熱鬧，老將新兵紛至，第5選區（潭子、大雅、神岡）參選人陳映辰一早7點就到場，搶得頭香；立委蔡其昌子弟兵、參選第14選區（東勢、新社、石岡、和平）的詹智翔也在多位青農陪同下前往登記，前市議員張耀中則在漂亮女兒陪同下前往登記，還有現任議員林德宇及李天生等也都一早完成登記。

民進黨布局2026九合一大選，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等六都市議員，於2月4日至10日領表登記，若協調不成，則於3月2日至4月10日辦理初選民調，登記首日，不論老將或新秀紛前往搶頭香。

其中，參選台中市第5選區市議員的新人陳映辰，一早7點在黨部前排隊搶頭香，象徵一馬當先、拔得頭籌。陳映辰表示，擔任里長期間，接獲多數民眾陳情，如新建大雅國民運動中心、停車位不足、交通壅塞、公園綠地不夠等，這些都需進軍市議會為鄉親爭取經費，因此，她特別感謝立委蔡其昌推薦及何欣純支持，參加民進黨在潭雅神市議員的提名，希望其基層的行政歷練和服務經驗，可為這選區再拿下一席議員，一起為大台中鄉親來打拼。

「山城後生，共創新生，唯一支持詹智翔」！參選第14選區市議員的詹智翔，是立委蔡其昌的子弟兵，擔任蔡其昌山城服務處主任多年，今天則在山城多名青農陪同下，登記民進黨山城區議員初選，並提出農業創升、地方創生、青年返鄉創業等政見，力拚為故鄉創造新活路。

詹智翔表示，他是山城子弟，回鄉服務多年，覺得山城需要提出新的政策，今天是農民節也是立春，因此邀請山城青農陪同他一起來登記參選，因為山城農業需要有青年的加入，山城具有代表性的桃子、柿子、梨子、香菇、花卉及枇杷等，都是山城欣欣向榮的象徵，希望山城有他的投入能愈來愈好。

張耀中表示，過去四年他始終深耕基層、服務不中斷，未曾懈怠，走遍地方、傾聽民意，台中市垃圾處理政策長期因循苟且，焚化爐改良工程一再延宕，導致垃圾山與廚餘湖成為台中的負面象徵，甚至將垃圾處置的風險和負擔轉嫁給台中南屯區的居民，亟需正視與改善，強調「台中值得更好，南屯可以更好」。

蔡其昌的子弟兵詹智翔（前左三）在多位山城青農陪同下前往黨部登記。（記者歐素美攝）

前台中市議員張耀中（中）在漂亮女兒陪同下，到民進黨台中市黨部登記。（記者歐素美攝）

