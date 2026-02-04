李貞秀國籍引爭議「怪賴清德」 挨轟「女版黃國昌」

中配立委李貞秀。（資料照）

中配出身的李貞秀昨（3）日在立法院宣誓就職，擔任民眾黨不分區立委，但遭質疑仍未放棄中國國籍，並引發爭議。李貞秀今（4）日表示這是莫須有的罪名，請賴政府好好做事，不要再打口水戰。有網友傻眼表示，自己國籍有問題「也要怪賴清德？」也有網友批，根本是「女版黃國昌」。

李貞秀今日受訪表示，自己跑一趟中國是因為「莫須有的罪名」，她想呼籲賴政府，在野黨在認真做事，從第一天就開始開工，「怎麼到現在還在這一Part（部分）？」她說，民眾黨今天已經開始推優先法案了，拜託賴政府回來好好做事，不要再打口水戰。

請繼續往下閱讀...

粉專「Mr.柯學先生」今日發文，貼出李貞秀受訪回應爭議的影片，並批評：「李貞秀根本女版黃國昌，記者問國籍問題，反而怪賴清德？那囂張跋扈、問A答B的態度根本一模一樣！」

貼文下方網友紛紛留言：「整個黨就沒一個正常人」、「沒放棄國籍就滾出立法院，廢話連篇」、「這是台灣，請妳遵照台灣的制度，否則滾蛋」、「不是每個人學國蔥囂張就行」、「民眾黨一直要挑戰人民跟法律的底限？」、「複製貼上耶！第一天就開始罵政府耶」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法