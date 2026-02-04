為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德稱找老師不如找好書 羅廷瑋批用詞失當：輕忽教師專業

    2026/02/04 11:09 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委羅廷瑋。（羅廷瑋辦公室提供）

    國民黨立委羅廷瑋。（羅廷瑋辦公室提供）

    針對總統賴清德昨出席國際書展表示「找老師不如找好書」一語，國民黨立委羅廷瑋今表示，這樣的發言不只是用詞失當，而是赤裸裸暴露出政府對教育制度責任的逃避，以及對第一線教師專業的嚴重輕忽。

    羅廷瑋指出，閱讀固然重要，但教師的角色，從來不是書籍的附屬品。教師在教育現場，承擔的是學習引導、課程判斷、班級經營與學生差異回應等高度專業工作，是教育體系中不可替代的核心角色，絕非一句「找好書」即可取代。

    羅廷瑋強調，長期以來，第一線教師承受的，卻是行政業務不斷加碼、教學專業空間被持續壓縮、責任範圍無限擴張，政府卻始終無法提出有效的減壓、留任與支持。

    羅廷瑋表示，在這樣的結構性困境下，賴總統拋出「找老師不如找好書」的說法，等同於將教育體系的結構性失衡，轉化為個人努力與資源選擇的問題，進而淡化政府在教育政策上應負的責任。

    羅廷瑋進一步表示，若書籍真能取代教師的專業功能，則國家多年來投入大量公共資源建立的師資培育制度，是否形同虛設？教育部在師資養成、留任與工作條件改善上的政策失靈，又該由誰負責？

    羅廷瑋呼籲，賴總統應全面檢討現行教育政策與師資制度，正視教師工作條件持續惡化及制度長期失衡的結構性問題。賴總統固然可以倡議閱讀與學習，但不應以簡化甚至失衡的論述，貶抑教師專業角色，藉此為政府教育政策的無力與改革怠惰開脫。

