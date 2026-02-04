為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌揚言「打下高雄」還酸沒魅力 賴瑞隆回應了

    2026/02/04 11:00 記者葛祐豪／高雄報導
    賴瑞隆強調，高雄人民期待的是真正重視高雄進步發展未來的市長。（記者葛祐豪翻攝）

    賴瑞隆強調，高雄人民期待的是真正重視高雄進步發展未來的市長。（記者葛祐豪翻攝）

    民眾黨主席黃國昌日前卸任立委，對於2026選戰布局，他表示在野黨的最大戰略目標就是「打下高雄」，還酸民進黨立委賴瑞隆是沒有「Charisma（魅力）」的政治人物；對此，立委賴瑞隆表示，黃國昌這番言論，根本是不在乎高雄人民的感受及未來。

    黃國昌接受專訪，大談2026選戰布局，不僅拋出「北國昌、南文哲」的雙太陽架構，更揚言在野黨最大戰略目標是「打下高雄」，並認為民進黨立委賴瑞隆是沒有「Charisma（魅力）」的政治人物，對上國民黨立委柯志恩，這對在野黨來說是一個千載難逢的好機會。他也稱「縣市長選舉不會出現三組人馬」，並要求在所有藍白合作縣市簽署「正式政黨協議」。

    對此，立委賴瑞隆表示，黃國昌這番言論，根本是不在乎高雄人民的感受及未來，高雄人民期待的是真正重視高雄進步發展未來的市長。

    賴瑞隆說，一個把高雄和市民視為戰利品，只把高雄當作換取政治利益的籌碼，真正有心為高雄的人不會這麼做。「上一個把高雄當作總統大選的墊腳石的人已經被高雄人罷免了，高雄人不會接受任何把高雄當總統墊腳石的政治人物!」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播