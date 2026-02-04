為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨中市議員登記首日 新人陳映辰搶頭香、老將林德宇李天生排二、三

    2026/02/04 10:37 記者蘇孟娟／台中報導
    新人陳映辰（左）搶得頭香完成登記。（圖：陳映辰提供）

    新人陳映辰（左）搶得頭香完成登記。（圖：陳映辰提供）

    民進黨台中市議員提名初選今首日領表登記，民進黨台中市黨部一早就熱鬧非凡，前三名登記名單曝，有意挑戰第五選區潭雅神區的新人、大雅區上雅里里長陳映辰搶得頭香，率先完成登記，至於同是尋求第十三選區大里霧峰區連任的市議員林德宇及爭取六連霸的李天生則排二、三順位完成登記，盼爭取鄉親支持，繼續為大家服務。

    民進黨台中市議員領表登記訂上午9點起，黨部上午8點15分開門，就有人在門外排隊等候登記，新人陳映辰一行人一大早約7點多就到場排隊，順利搶頭香，盼「早起鳥兒」向選民宣誓服務熱誠，陳映辰說，當里長期間接獲不少民眾陳情，包括新建大雅國民運動中心、停車位不足、交通壅塞、公園綠地不夠等，盼進軍市議會為鄉親爭取建設。

    同是尋求第十三選區大里霧峰區的林德宇與李天生有志一天在首日前往登記，先是林德宇則帶著兒子手繪的「一馬當先」祝福，完成參選提名登記，正式邁入議員連任之路，林德宇說，擔任2屆議員7年多以來，始終堅持「最強力的監督、最溫柔的守護、最專業的質詢、最用心的服務」，不負鄉親所託，堅守民主進步黨的價值立場，為市民發聲、為台灣打拚。

    至於五屆議員老將李天生則排第三完成登記，目前沒有派系色彩的李天生，輕車簡從前往市黨部完成登記，他也高舉「一馬當先」手板及「連任成功」、「高票當選」標語，強調在5屆縣市議員任內認真問政，積極奔走基層，傾聽民眾心聲，努力爭取地方建設，成果有目共睹，希望鄉親支持他繼續邁向六連霸。

    民進黨領表登記時間為2月4日至10日止，黨部主委許木桂指出，登記截止後，參選人數超過提名名額，將先行溝通協調，若無法達成協議，將依規定辦理民意調查決定提名人選，初選民調期間為3月2日至4月10日，必要時得展延一週。

    民進黨台中市議員登記首日，林德宇（右）與尋求六連霸的李天生（左）一早均完成登記。（圖：李天生提供）

    民進黨台中市議員登記首日，林德宇（右）與尋求六連霸的李天生（左）一早均完成登記。（圖：李天生提供）

    林德宇帶著兒子手繪畫作「一馬當先」完成登記。（圖：林德宇提供）

    林德宇帶著兒子手繪畫作「一馬當先」完成登記。（圖：林德宇提供）

    李天生（中）也帶著吉祥標語完成登記。（圖：李天生提供）

    李天生（中）也帶著吉祥標語完成登記。（圖：李天生提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播