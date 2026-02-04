為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    烏拉圭稱「台灣是中國不可分割一部分」 我外交部：嚴重扭曲事實

    2026/02/04 10:16 記者黃靖媗／台北報導
    外交部表示，中烏聲明內容嚴重扭曲事實，對於中國政府持續在國際間散播貶損我國主權的惡意言論，表達嚴正抗議與譴責。（資料照）

    外交部表示，中烏聲明內容嚴重扭曲事實，對於中國政府持續在國際間散播貶損我國主權的惡意言論，表達嚴正抗議與譴責。（資料照）

    烏拉圭總統歐希（Yamandú Orsi）3日會晤中國國家主席習近平後，兩國發布聯合聲明，稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」的內容。外交部表示，內容嚴重扭曲事實，對於中國政府持續在國際間散播貶損我國主權的惡意言論，表達嚴正抗議與譴責，同時對烏拉圭政府附和中國的政治立場，深深不以為然。

    外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共從未統治過台灣，任何扭曲台灣主權地位、妄圖以不實敘事宣稱擁有台灣主權的說法均屬錯誤且不可接受，中方持續以威脅利誘與話語操弄的手段，在國際場合一再散布虛假訊息，不但嚴重挑戰國際秩序與和平，更凸顯其以威權手段干預他國事務的惡劣本質，各國應予以正視。

    外交部呼籲烏拉圭政府認清中國在全球擴張勢力的真正意圖，切勿一再附和中方罔顧事實，以及為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言論背書，應以務實與開放態度和我國等民主陣營國家共同合作，致力維護全球的和平、穩定與繁榮。

    外交部強調，台灣主權屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來。我國作為國際社會的良善力量，將持續捍衛自由民主價值，並與理念相近國家加強合作，堅定捍衛國家主權、遏制威權擴張，維護自由與民主價值，並為國際社會做出更多貢獻。

