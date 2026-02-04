為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    李貞秀放棄國籍文件錯誤百出！ 卓冠廷：可真會作秀想嚇唬誰啊？

    2026/02/04 10:10 即時新聞／綜合報導
    民進黨中執委卓冠廷表示，隨便寫張紙拿來當記者會道具，想嚇唬誰啊？就問你們台灣民眾黨是想挑戰台灣人耐心到什麼時候？（圖擷取自臉書）

    民進黨中執委卓冠廷表示，隨便寫張紙拿來當記者會道具，想嚇唬誰啊？就問你們台灣民眾黨是想挑戰台灣人耐心到什麼時候？（圖擷取自臉書）

    民眾黨6位新科不分區立委昨（3日）完成就職報到，因國籍問題備受關注的中配立委李貞秀在報到時出示一份以簡體中文撰寫的放棄國籍文件，強調她去年就已赴中國湖南申請放棄國籍。球評石明謹發文質疑，他看了李貞秀填的表格發現錯誤百出，「這張只是記者會前臨時亂填的」，懷疑她根本沒送出表格。對此，民進黨中執委卓冠廷表示，隨便寫張紙拿來當記者會道具，想嚇唬誰啊？就問你們台灣民眾黨是想挑戰台灣人耐心到什麼時候？

    卓冠廷在臉書PO文表示，李貞秀，李貞秀，你可真會作秀，看到石明謹把李貞秀那張放棄中國國籍證明書圈起來，根本亂寫，原身分證號、戶口註銷時間都沒寫。連漢字拼音系統都不是中國官方使用的。

    卓冠廷怒批，隨便寫張紙拿來當記者會道具，想嚇唬誰啊？再講一次，你來台30年，拖到2025年才註銷戶籍，早就是台灣律法給予的寬限了。而你早在2024年就知道自己是備位立委，拖到現在還沒放棄國籍，你是還有什麼藉口？就問你們台灣民眾黨是想挑戰台灣人耐心到什麼時候？

