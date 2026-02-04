中國爆貸款賣房潮！蔡依橙籲：認清47％關稅陷阱別選錯邊

北京摩天大樓配圖。（路透資料照）

中國房市逐漸出現「貸款賣房潮」的現象。對此，醫師蔡依橙諷刺地說，「等不及，想要參與中華民族偉大復興的朋友，現在正是變賣台灣資產，入籍中國抄底的好機會！房子便宜、電動車便宜、器官便宜、什麼都便宜！」

蔡依橙今日於臉書粉絲專頁「蔡依橙的閱讀筆記」轉發媒體報導，報導標題為「房市泡沫破裂有多慘？專家：這裡出現離奇「貸款賣屋潮」」提及，內容提及「馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，『貸款賣房潮』正在中國悄悄蔓延，此現象背後透露出中國房價跌幅遠遠高於官方統計，實際成交價早就跌穿3成以上，才會讓屋主賠光首付款又多背一筆貸款。」

請繼續往下閱讀...

蔡依橙直言，「想跟中國國民黨一樣，把台灣綁進這樣的國家，共享47％關稅，而放棄民進黨政府好不容易談到的15％關稅的，就繼續支持藍白。」

網友看到PO文後紛紛留言，有人說「越靠近越會被拖累」、「一看就知道 國民黨已被中共收買了，全部都為自己利益，把台灣人蒙在鼓裏，尤其係老一輩的國民黨支持者」，還有網友酸說「32：0啦，要相信主流民意希望回47％的意志」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法