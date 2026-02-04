謝龍介：我方不承認中華人民共和國、就沒有拋棄國籍問題

國民黨立委謝龍介。（資料照）

國民黨立委謝龍介表示，民眾黨立委李貞秀昨天表示曾試圖放棄中國籍被中方拒絕，陸委會曾告知內政部「有放棄困難」，我方不承認中華人民共和國，所以沒有所謂拋棄不拋棄這個國籍；這問題越吵，民進黨發覺在這塊越得不到政治利益，所以這事會慢慢淡化。

謝龍介表示，陸委會只是想說一個事實，以我們現在的憲法跟法律，針對兩岸人民的處理，就是以「兩岸人民關係條例」為主，「沒有所謂拋棄、不拋棄這個國籍」，因為在我們的憲法裡面，基本上是不承認中華人民共和國的，所以「兩岸人民關係條例」下，它是符合這個狀況。

謝龍介說，何況，在每位候選人選舉的時候都一定把所有資料送到中選會、內政部去審查，審查通過以後，政府現在再另外用一個框架的「國籍法」來講她沒有拋棄國籍，基本上「拋棄國籍」，是我們有承認它是哪一個國家，像是美國、日本、韓國這些國家，那有雙重國籍、要任公職，在一年以內要拋棄原本的國籍，「但在兩岸裡面，不存在這樣的意義」。

謝龍介認為，很多陸配其實不是支持國民黨，很可能都是支持民進黨，難到那支持民進黨這些人，政府也要懷疑他會出賣台灣嗎？她既然嫁到這裡來，也經過長期的考核，而且取得台灣的身份認同和身份證。

謝龍介說，她是用中華民國的身分證的身份來參與這個公職的選舉，政府同意她參選，她也當選了，結果不同意她繼續任職，這個就是相互矛盾。這種問題越吵，民進黨已經發覺在這一塊他得不到政治利益，所以慢慢這個事情會淡化。

謝龍介說，但回歸到兩岸，以和平為基調；那朝野和平「遞出橄欖枝」一樣，兩岸也需要賴總統快速地遞出橄欖枝。當政府向北京遞出橄欖枝以後，美國給你的空間會更大。「總統，今天正式跟你說，跟你鼓勵、跟你加油，不怕對話」，對中華民國、對兩岸和平是有辦法的。

