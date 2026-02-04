中配參政對決國安底線！聲量看政治：李貞秀風暴已釀三大傷害

民眾黨立委李貞秀。（資料照）

中配出身的李貞秀昨（3日）在立法院宣誓就職，擔任民眾黨不分區立委，國籍爭議隨即引爆輿論。對此，臉書粉專「聲量看政治」指出，當法律灰色地帶被藍白操作為政治工具時，台灣民主防線正被不斷突破，國家認同與社會信任也加速鬆動，｢這場國籍爭議即使沒有真的間諜（在無法有效實質證明之下），已造成台灣社會不信任、國籍法制度模糊、族群撕裂的三重傷害」。

聲量看政治今（4日）在臉書發文表示，昨天李貞秀的「國籍爭議」強勢佔據台灣的媒體頭條。她以模糊的說法試圖掩蓋是否放棄中國籍申請的疑問，卻又現場脫口「我唯一只有中華人民共和國國籍」等爭議發言，徹底把「中配參政權」與「國安底線」推向對決。

粉專指出，此案顯示當法律的灰色地帶被藍白當作政治武器操作時，台灣的民主防線如何被不斷突破、國家認同與社會信任如何加速鬆動。這場風暴，正在撕開台灣「法理vs.參政」的最大裂縫。「你選擇參政，還是國家安全？」李貞秀這一波「國籍風暴」，徹底戳破了台灣最核心的兩難，是要保障中配的個人參政權，還是守住集體國安底線？

「過去大家都會認為，法律是解決問題的工具，但民眾黨與李貞秀的事件則是反過來，直接挑戰法律的灰色地帶，把國籍法與中配身份當作攻擊國安的武器。一紙自己也弄得不明不白的放棄中國籍申請，同時，又接著宣稱對岸不受理，就是不會想退讓，硬要就職來製造僵局，逼社會輿論不斷內耗，要讓台灣增加對立的風險。」

聲量看政治批評，民眾黨推李貞秀上檯面，不單是挺一個「新住民」參政這麼簡單。他們踩在《國籍法》和《兩岸人民關係條例》的縫隙上，要把中配參政當政治遊戲。明知中國不可能輕易受理「因入台而放棄中國籍」的申請，卻仍選擇硬闖，製造法律上的極限測試，逼迫現行制度上的問題自曝漏洞。表面上是宣稱要捍衛中配的參政權利，實際上卻是利用制度漏洞，讓台灣必須在「政治正確」與「國安原則」中選邊站。

聲量看政治也提到，李貞秀宣誓時的「我唯一只有中華人民共和國國籍」口誤，並非單純的失言，而是認同錯亂拉扯下的真實寫照。她在此後不斷強調「擁有台灣護照」、「效忠中華民國」以此辯駁，卻始終交不出能被承認的法律證明，一直想要逃避與掩蓋這個質疑。她這樣持續搞下去，台灣主權的實體會被這種「生活事實大於法理」的話術逐步蠶食，社會也開始對什麼是忠誠、什麼是國籍，產生懷疑。

粉專直言，最諷刺的是，這場國籍爭議即使沒有真的間諜（在無法有效實質證明之下），已造成台灣社會不信任、國籍法制度模糊、族群撕裂的三重傷害。她準備要讓台灣人開始質疑，政府到底守不守得住底線？同時，也有意創造中配新住民、本土族群互相仇視的可能性，讓惡鬥愈演愈烈。而國籍法的灰色地帶，也變成敵人最愛用的合法滲透路徑。這種模式一旦被複製，將來其他人，包括國民黨內其他更有企圖心與有心人士也都能玩同樣的操作，讓台灣防線越來越鬆動。

粉專直言，台灣的國家認同不能用法律漏洞來交易。李貞秀事件最可怕的地方，其實是當法律的灰色地帶成為政黨手上的政治武器時，台灣到底還能如何守住多少原則？國家安全與個人參政權的確都重要，但當這兩者被丟進同一個政治的戰場，只要政黨為私利不斷挑戰國安原則的邊界，最後只會讓台灣的國家認同、法治精神和社會信任同時瓦解。

最後，聲量看政治說，真正需要被看見的，是我們要什麼樣的國家？要怎麼守住？台灣不能再讓藍白這樣玩弄制度漏洞，不然最後國安無法堅持，法律無法規範，國家認同無法被凝聚，全都會變成下一次政爭的「灰色武器」。

