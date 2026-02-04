美國兩黨參議員怒批藍白 王定宇：全世界皆知在野黨不顧台灣安全

民進黨立委王定宇。（資料照）

美國兩黨參議員近期接連發聲，批評台灣在野黨杯葛國防預算是不顧台灣安全、增添風險，對此，民進黨立委王定宇表示，台灣人和全世界都知道中國國民黨在阻擋台灣國防預算危害台灣安全，只有國民黨還在裝！

美國國會罕見跨黨派、連續點名台灣在野黨，包括共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）直言失望，警告刪減國防預算將削弱台灣面對中國威脅的防衛能力；共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）點名國民黨，指其一邊杯葛國防預算，一邊與中共高層往來，形同以台灣安全換取政治利益；民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）則公開要求立法院重新考慮，強調此刻削弱防衛正中北京下懷。

請繼續往下閱讀...

王定宇在臉書PO文表示，台灣人和全世界都知道中國國民黨在阻擋台灣國防預算危害台灣安全，只有國民黨還在裝，繼共和黨重量級參議員發聲批評台灣在野黨不顧台灣安全杯葛國防預算後，上週才率團訪台的民主黨籍參議員蓋耶哥今天也推文引用美國媒體報導，指出台灣國會在此刻杯葛國防預算對台灣安全的風險，希望台灣國會重新考慮。

王定宇直言，蓋耶哥參議員曾經擔任美國海軍陸戰隊軍官，並參與對伊拉克戰爭，是台灣在美國政界長期的支持者。

