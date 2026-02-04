為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    江啟臣豐原市場發春聯拜早年 喊話黨中央拿出智慧解決台中市長提名問題

    2026/02/04 09:54 記者歐素美／台中報導
    攤商送上菜頭及青蒜，祝江啟臣「凍蒜」。（記者歐素美攝）

    攤商送上菜頭及青蒜，祝江啟臣「凍蒜」。（記者歐素美攝）

    爭取國民黨提名參選台中市長的立法院副院長江啟臣，今天一早到豐原果菜批發市場發春聯向攤商拜早年，針對昨深夜發影片，強調「姐弟之爭」不是對立，而是接力，他表示，只是看到基層的焦慮，所以用一支影片及他的聲音告訴大家「我知道、我了解」，並再次強調「台中贏，比任何人的贏更重要」，期待黨中央拿出智慧來解決目前台中市市長候選人的提名問題。

    江啟臣今天接受媒體採訪時表示，昨深夜發臉書影片，只是表達自己的心情，基層的焦慮跟擔心，他每天都要回答類似的問題，所以覺得應該用一支影片，用他的聲音告訴大家「我知道、我了解」，也期待讓焦慮、不確定結束，讓團結開始。

    江啟臣說，他昨天也提到，我們需要的是確定、方向，不需要猜忌，不需要等待，台中不應該被等待蹉跎，國民黨更是不應該因為這樣而產生對立的分裂，才想用完整的影片直白的告訴大家他內心的想法跟看法，大家如果認同，可以按讚跟分享，讓大家知道我們現在的心情，更期待黨中央必需拿出智慧來解決目前台中市市長候選人的提名問題，不要再讓基層焦慮、不安及睡不著覺，更重要的是「台中贏，比任何人的贏更重要」，我們需要為未來來規劃來打拚。

    媒體詢問楊瓊瓔深夜回應影片，內容與其影片相似，只是化為文字，二人似乎具有高度共識，是否都覺得黨中央的動作太慢了？江啟臣對此表示，楊委員的部份他尚未細看，但如果大家都認同他的想法的話，那就往這個方向來邁進。

    江啟臣今天到豐原果菜批發市場，先以廣播向攤商民眾拜早年，隨後到市場供奉三官大帝的「三皇宮」參拜，接著到市場發放春聯，有攤商熱情送上菜頭、青蒜，高喊「凍蒜」，還有人送上青蔥及青蒜，表示他「充滿勝算」，其中一位攤商是他豐南國中同學，還向著江啟臣高喊「班長好」，另有一位爸爸拿著小孩與江啟臣幼稚園小班及大班時和江啟臣合照的照片，說小孩現在唸小學了，讓小朋友跟江啟臣再合照一次留念。

    攤商送上青蔥及青蒜，祝賀江啟臣「充滿勝算」。 （記者歐素美攝）

    攤商送上青蔥及青蒜，祝賀江啟臣「充滿勝算」。 （記者歐素美攝）

    民眾拿著以前小朋友與江啟臣合影的照片，雙方再合影一次。（記者歐素美攝）

    民眾拿著以前小朋友與江啟臣合影的照片，雙方再合影一次。（記者歐素美攝）

    立法院副院長江啟臣到豐原果菜批發市場發春聯拜早年。（記者歐素美攝）

    立法院副院長江啟臣到豐原果菜批發市場發春聯拜早年。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播