    首頁 > 政治

    批李貞秀大剌剌宣稱自己有中國國籍 林秉宥：被判刑關押的富察情何以堪

    2026/02/04 13:02 即時新聞／綜合報導
    民眾黨中配立委李貞秀3日在立法院宣誓就任不分區立委，她因為尚未放棄中國國籍備受外界矚目。（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀3日在立法院宣誓就任不分區立委，她因為尚未放棄中國國籍備受外界矚目，新北市議員林秉宥發文質疑，「沒有放棄戶籍，可以大剌剌的宣稱自己擁有中華人民共和國國籍的李貞秀可以順利就任立法委員，那對照為了放棄戶籍卻被判刑關押的富察，是情何以堪！」政治工作者周軒也引用中國國籍法強調，「你是什麼原因不能放棄中國國籍呢？沒有正當理由嗎？」

    林秉宥在臉書發文指出，制度上，法律上是可以不讓中國人就任立法委員的，為什麼沒有人去做？沒有放棄戶籍，可以大剌剌的宣稱自己擁有中華人民共和國國籍的李貞秀可以順利就任立法委員，那對照為了放棄戶籍卻被判刑關押的富察，是情何以堪！

    林秉宥直言，中華民國人民可以接受一個中華人民共和國國籍的人擔任立法委員？連捍衛法制都做不到的話，是要怎麼捍衛國家？

    周軒也在臉書發文強調，中國國籍法，其實是可以「放棄中國籍」的，他表示中國國籍法第十條規定：一、外國人的近親；二、定居在外國的；三、有其它正當理由。公安部核准就過了。

    周軒也指出，但是誰不能放棄呢？根據同法第十二條規定：「國家工作人員和現役軍人，不得退出中國國籍。」周軒也為此點名李貞秀，「你是什麼原因不能放棄中國國籍呢？沒有正當理由嗎？」

