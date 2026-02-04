美國兩黨參議員接連發聲釘藍白 汪浩：美國不忍了 後果自負

民主黨參議員蓋耶哥公開要求立法院重新考慮，強調此刻削弱防衛正中北京下懷。面對美國兩黨參議員接連發聲，作家汪浩表示：「美國不忍了，藍白後果自負。」（法新社）

美國兩黨參議員近期接連發聲，批評台灣在野黨杯葛國防預算是不顧台灣安全、增添風險，作家汪浩今（4日）在臉書發文直言：「美國不忍了，藍白後果自負。」

汪浩指出，美國國會罕見跨黨派、連續點名台灣在野黨，已清楚說明問題的嚴重性，包括共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）直言失望，警告刪減國防預算將削弱台灣面對中國威脅的防衛能力；共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）點名國民黨，指其一邊杯葛國防預算，一邊與中共高層往來，形同以台灣安全換取政治利益；民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）則公開要求立法院重新考慮，強調此刻削弱防衛正中北京下懷。

汪浩提到，過去美國極少介入台灣內部政黨攻防，如今卻打破慣例，正是因為藍白聯手癱瘓國會、阻擋軍購，這已經不是內政問題，而是直接影響區域安全與盟友信任，「美方看得很清楚，誰在合作，誰又在杯葛、拖延、削弱台灣自我防衛」。

汪浩指出，當中國軍事與統戰壓力不斷升高之際，國防預算卻成為藍白算計籌碼，這不只危害台灣安全，也讓國際社會對台灣民主的責任感產生質疑。美國已明白示警，後續若因此影響台美互信與安全合作，責任不在華府，而在選擇站在阻擋國防那一邊的藍白在野黨。

最後汪浩也強調：「本屆美國政府很善長精準打擊、定點清除。藍、白小心，勿謂言之不預。」

