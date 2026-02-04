為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美國兩黨參議員接連發聲釘藍白 汪浩：美國不忍了 後果自負

    2026/02/04 10:07 即時新聞／綜合報導
    民主黨參議員蓋耶哥公開要求立法院重新考慮，強調此刻削弱防衛正中北京下懷。面對美國兩黨參議員接連發聲，作家汪浩表示：「美國不忍了，藍白後果自負。」（法新社）

    民主黨參議員蓋耶哥公開要求立法院重新考慮，強調此刻削弱防衛正中北京下懷。面對美國兩黨參議員接連發聲，作家汪浩表示：「美國不忍了，藍白後果自負。」（法新社）

    美國兩黨參議員近期接連發聲，批評台灣在野黨杯葛國防預算是不顧台灣安全、增添風險，作家汪浩今（4日）在臉書發文直言：「美國不忍了，藍白後果自負。」

    汪浩指出，美國國會罕見跨黨派、連續點名台灣在野黨，已清楚說明問題的嚴重性，包括共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）直言失望，警告刪減國防預算將削弱台灣面對中國威脅的防衛能力；共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）點名國民黨，指其一邊杯葛國防預算，一邊與中共高層往來，形同以台灣安全換取政治利益；民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）則公開要求立法院重新考慮，強調此刻削弱防衛正中北京下懷。

    汪浩提到，過去美國極少介入台灣內部政黨攻防，如今卻打破慣例，正是因為藍白聯手癱瘓國會、阻擋軍購，這已經不是內政問題，而是直接影響區域安全與盟友信任，「美方看得很清楚，誰在合作，誰又在杯葛、拖延、削弱台灣自我防衛」。

    汪浩指出，當中國軍事與統戰壓力不斷升高之際，國防預算卻成為藍白算計籌碼，這不只危害台灣安全，也讓國際社會對台灣民主的責任感產生質疑。美國已明白示警，後續若因此影響台美互信與安全合作，責任不在華府，而在選擇站在阻擋國防那一邊的藍白在野黨。

    最後汪浩也強調：「本屆美國政府很善長精準打擊、定點清除。藍、白小心，勿謂言之不預。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播