    首頁 > 政治

    黃國昌2天收抖內近30萬！ 詹凌瑀：剛卸任立委就急著割韭菜

    2026/02/04 11:35 即時新聞／綜合報導
    黃國昌雖卸任民眾黨立委但仍是現任民眾黨黨主席，他被爆2天直播就收到近30萬元的「抖內」。（資料照）

    黃國昌雖卸任民眾黨立委但仍是現任民眾黨黨主席，他被爆2天直播就收到近30萬元的「抖內」。（資料照）

    黃國昌雖卸任民眾黨立委但仍是現任民眾黨黨主席，他被爆2天直播就收到近30萬元的「抖內」，對此媒體人詹凌瑀質疑，黃國昌被媒體詢問此事時竟回「不要問我」，輕描淡寫地把責任全推給小編，她諷刺黃國昌「剛卸任就如此急不可耐地向支持者伸手、急著割韭菜」。律師林智群也酸「小草比兒子可靠多了」。

    詹凌瑀在臉書發文指出，卸任立委沒幾天，國昌老師的YouTube抖內功能就無縫接軌地開通了。短短兩天直播進帳30萬，這吸金效率比立委月薪還高，看來轉職網紅才是正途。

    詹凌瑀質疑，最荒謬的是，被媒體問到這件事，老師竟然回一句「不要問我」，輕描淡寫地把責任全推給小編。我就問，頻道掛的是誰的名字？錢又是進了誰的口袋？這種典型的切割術，未免太低估大眾的智商。

    詹凌瑀強調，其實大家都知道，國昌老師有個有錢的建商岳父，家底殷實，根本不缺這點錢。結果才剛卸任，就如此急不可耐地向支持者伸手、急著割韭菜，這吃相難道就不能稍微好看一點嗎？

    詹凌瑀也酸，口口聲聲說要「重返法律實務工作」，原來這就是他所謂的務實；嘴巴說不要，身體倒是很誠實地把抖內收好收滿。

    林智群也在臉書發文諷刺，「黃國昌卸任立法委員之後，迫不及待的打開YouTube抖內功能，兩天喜收紅包30萬元」。林智群酸「小草比兒子可靠多了」、「阿北兒子都在環遊世界花家裡的錢」。

