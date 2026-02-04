霍諾德攀101登美國節目 主持人：台灣的台北101大樓

艾力克斯霍諾德（左）接受吉米金莫訪問。（翻攝自YouTube）

世界頂級徒手攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前徒手爬上台北101，引發世界關注，101大樓應定名為「台北101」或「台灣101」的爭議也一度引發議論。對此反紫光奇遊團成員許美華發文指出，霍諾德近日接受美國知名節目專訪，主持人在發文時就直接稱「台灣的台北101大樓」，讓她直言，「Taipei 101」跟「Taiwan」完全可以一次擁有，毫不衝突，不是嗎？

上月來台挑戰徒手攀爬台北101的霍諾德，近日受邀登上名主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）主持的《吉米夜現場》，一登場便獲得全場如雷掌聲。在節目中吉米好奇問霍諾德，為何選擇攀爬「全球第11高樓」台北101？「是否是為了未來挑戰更高的10棟建築鋪路？」霍諾德直言並非如此，並指全球真正適合進行這類攀登的建築其實不多，團隊評估過多個選項後，發現台北101在結構與條件上都相當理想，是難得合適的對象。

許美華在臉書發文指出，真的不必為了「台北101」還是「台灣101」吵來吵去！美國知名的主持人Jimmy Kimmel昨晚專訪Alex Honnold，發文示範給大家看！她貼出主持人寫下的原文「Alex Honnold on free-climbing the Taipei 101 skyscraper in Taiwan ！」，翻譯過來正史是「Alex Honnold徒手攀爬台灣的台北101大樓！」

許美華表示，這棟大樓叫做「Taipei 101」，但是，「Taipei 101」位於台灣的首都台北。「Taipei 101」跟「Taiwan」完全可以一次擁有，毫不衝突，不是嗎？

許美華也強調，她相信，未來任何人回顧、陳述Alex這次的「Taipei 101」攀爬傳奇，都不可能不提到Taiwan的。

許美華也直言，給執政團隊一個小小的建議。Taiwan在國際的能見度已經夠高了，我們自己要對自己有自信，為了這件事開戰場真的沒有必要，我們現在要處理的麻煩已經夠多了。

許美華也提到，主持人Jimmy Kimmel昨晚在Live節目一看到Alex Honnold，半開玩笑的說「很高興你還活著」。真的很感恩，Alex Honnold以完美表現登頂，這次事件順利落幕，Alex挑戰徒手攀爬「台灣的台北101」，將被傳頌很久很久。

許美華表示，想到這件事並不是完全沒有風險的，就覺得值得感恩。再次謝謝Alex Honnold，還有所有一起完成這次任務的團隊，還有老天爺的祝福和庇佑。她在文末也直言「Taiwan是被看顧的，我這樣相信」。

