    首頁 > 政治

    綠高雄議員初選今起登記 前鎮小港區6搶3最激烈

    2026/02/04 00:21 記者王榮祥／高雄報導
    民進黨高雄市議員黨內初選2月4日起可領表登記。圖為高雄市議會開會場景。（記者王榮祥攝）

    民進黨高雄市議員黨內初選2月4日起可領表登記。圖為高雄市議會開會場景。（記者王榮祥攝）

    民進黨高市議員黨內初選今開始領表、登記，至2/10截止；綠營根據目前表態情況，估算11個選區裡有7區需民調，其中以前鎮小港區6搶3最激烈。

    表態人數超過提名人數的選區分別為三選區（岡山等六區）4搶3、四選區（左營楠梓）6搶4、六選區（旗鼓鹽）3搶2、七選區（三民）4搶3、九選區（鳳山）6搶5、十選區（前鎮小港）6搶3、十一選區（林園大寮）4搶3。

    一選區（大旗美九區）提2席、二選區（路竹等五區）2席、五選區（仁武等四區）4席、八選區（前金等三區）3席，因表態者未超過提名人數，原則上無須民調，這四區多為現任，僅二選區的資深議員陳明澤將交棒女兒陳琳潔。

    綠營指出，領表、登記從2/4到2/10日（假日不受理），最終須以登記數為準，且還須經過資格審議，期間可能有未表態者突然登記，也可能有表態者臨時喊卡，最快須等到2/10後，才能進一步判讀各區競爭態勢。

    可能需要民調的7個選區裡，以前鎮小港競爭最激烈，計畫提名3席，表態者有6人，包括現任兩位、新人4位；仍具民進黨籍的前北市勞動局長陳信瑜，日前在臉書表態參選，但還沒決定是否投入初選。

    依照民進黨黨中央頒布期程，2/10領表登記截止後，協調至2/13截止，2/25審查資格，3/2至4/10啟動各區民調、必要時可展延一週，4/15日由中執會公告提名名單。

    圖
    圖
