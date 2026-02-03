為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣創未來科技研發AI瞄準系統 助無導引火箭升級精飛彈

    2026/02/03 23:45 國際新聞中心／綜合報導
    台灣「創未來科技」執行長王毓駒表示，該公司已研發出一套AI輔助瞄準系統，可用於導引反裝甲火箭，可望在戰爭期間加速平民與士兵的訓練效率。（本報資料照）

    台灣「創未來科技」執行長王毓駒表示，該公司已研發出一套AI輔助瞄準系統，可用於導引反裝甲火箭，可望在戰爭期間加速平民與士兵的訓練效率。（本報資料照）

    台灣國防新創公司「創未來科技」（Tron Future）執行長王毓駒表示，該公司已研發出一套人工智慧（AI）輔助瞄準系統，可用於導引反裝甲火箭，可望在戰爭期間加速平民與士兵的訓練效率。

    「國防新聞」（Defense News）3日報導，在2月3日至8日舉行的新加坡航空展（Singapore Airshow）上，創未來科技首度在海外展示這款名為「T-Scope」的瞄準設備。該裝置專為無導引彈藥設計，利用多種感測器與AI技術，考量環境與物理因素，即時計算並預測彈道飛行路徑。

    創未來科技執行長王毓駒（Yu-Jiu Wang）告訴「國防新聞」，「我們所做的並非在火箭本身安裝感測器，而是將其整合進一套由AI驅動的導引套件中。本質上是將無導引火箭轉化為精準導引彈藥，以更低廉的成本提升其精準度。」

    台灣正逐步擴充反戰車武器的庫存，其中包括數量不詳的無導引火箭推進榴彈（RPG），以嚇阻潛在的攻擊。

    王毓駒表示，國內一家頂尖的國防研究機構曾與他們接洽，希望能開發出一種在必要時有助於快速動員人員的裝置。

    王毓駒表示，透過結合自動化的複雜彈道計算，並顯示即時修正的瞄準點，T-Scope能讓士兵在極度壓縮的訓練時間內，達到神射手級別的熟練度，「這將允許部隊即使在準備時間有限的情況下，也能具備作戰整備能力。」

    儘管該系統已完成測試，但該公司仍希望能在今年底前獲得陸軍的認證。

    此外，應上述未具名國防研究機構的要求，該公司已計畫進行進一步測試，以驗證該系統在淺水環境中的運作效能。

    國家中山科學研究院（NCSIST，中科院）被公認為台灣國防領域首屈一指的研發中心，專注於設計與生產包括飛彈與無人系統在內的國造武器。

    創未來科技的無人機反制雷達已被台灣陸軍採用多年。該公司也正協助政府透過其「T.SpaceRouter」使用者終端裝置，將無人機反制技術與台灣的低軌衛星進行整合，以提升台灣的通訊韌性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播