前基隆民政處長涉貪收押 林右昌辦公室：尊重司法

基隆市政府前民政處長王榆森。

基隆市政府前民政處長王榆森遭法院裁定收押禁見，林右昌辦公室今天表示，聽到訊息感到非常驚訝，此案已進入司法程序，尊重司法調查，盼勿枉勿縱，盡早釐清真相。

林右昌於2014年當選基隆市長，任命王榆森接掌民政處長，直到林右昌8年任期結束後出任內政部長，延攬王榆森擔任內政部專門委員；王榆森並於2024年登記參選民進黨基隆市黨部主委，最終敗給前立委蔡適應服務處主任林明智。

法務部調查局台北市調查處接獲檢舉，王榆森擔任民政處長期間，市府雖有配置公務車，但從民國108年8月起至110年5月間，王榆森下班後私人行程，卻由張男提供王榆森專用車輛，張男兒子還擔任司機負責接送王榆森，懷疑其中有對價關係。

檢察官昨天指揮台北市調查處，搜索張姓父子及王榆森住處，並約談3人到案說明，經移送基隆地檢署複訊後，檢察官諭令張姓父子分以新台幣20萬元、5萬元交保，並向基隆地方法院聲請羈押禁見王榆森。

由於夜間不訊問，法官今天上午10時30分開庭後，認定王榆森涉犯貪污治罪條例，檢察官並提出相關事證，足以認定王榆森犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，有相當理由認為有勾串共犯或證人之虞，今天中午裁定王榆森收押禁見。

