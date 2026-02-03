傳威脅「不認罪公司不保」！林俊言個案評鑑不成立 沈慶京嘆官官相護

威京集團主席沈慶京出庭。（資料照）

曾偵辦京華城弊案的新北地檢署主任檢察官林俊言，被威京集團主席沈慶京指控偵訊時間過長、將偵訊內容洩露給媒體等，透過律師團請求檢評會進行個案評鑑；檢評會調查後認為未達懲戒的重大違失程度，決議評鑑不成立，但也認為部分行為不當，移請新北地檢署作職務監督處分。沈慶京晚間於臉書發文指出，這項決議書認定林俊言的行為確實不當，卻不敢直接決議移付懲戒，「維持官僚體系一貫的官官相護惡習，輕輕放下，令人遺憾」。

移請職務監督處分

沈慶京文章中指出，檢評會決議書詳實記錄林俊言違法偵辦的事實，證實檢察官濫權與檢察體系的墮落，更直接證明偵辦京華城案的檢察官如何以違法手段，試圖編造政治劇本，並在違法事證確鑿後，依然獲得檢察制度的包庇與升遷。

沈慶京指出，檢評會已明確認定林違反《檢察官倫理規範》之勤慎義務，並移送職務監督，但這正是司法「雙重傷害」的起點，第一重傷害是檢察官公然濫權，以毀滅民間企業、持特定政治立場偵查、並排除律師陪同偵訊等不正手段，企圖逼取「咬出柯文哲」的假證詞。

第二重傷害則是檢察體制對不正辦案的輕縱。一個踐踏被告防禦權、無視偵查不公開、威脅逼迫教唆偽證的檢察官，事後竟僅面臨輕微的職務監督。

「若不配合認罪 公司就不保」

沈慶京表示，林俊言明知他一再說明，柯文哲並未對他提出任何條件，他也從未對柯行賄，但林俊言要的不是事實，而是符合他政治預設的劇本，以「若不配合認罪，公司就不保」為籌碼，企圖將他推向「作假證詞」的懸崖。

沈說，這不僅是對他人格的侮辱，更是對司法調查真相功能的徹底否定，「司法若只剩下讓人恐懼的功能，而無法讓人信任，這與獨裁體制的東廠和錦衣衛何異？」，檢評會的決議雖證明了林俊言的行為不當，但其輕放的態度，卻構成檢察體系的集體墮落。

沈慶京並向法院喊話，審慎檢視本案偵查程序的合法性，凡是透過不正訊問、排除律師、威脅利誘所得的證詞，均不得作為證據，並立即解除扣押京華城土地，還給股東公道，「司法不應被政治綁架，更不應被濫權者當作加官進爵的捷徑」，強調他雖身處困局，但對真相的堅持、對司法公平正義的渴求，絕不妥協。

