他酸張忠謀坐輪椅「有錢又怎樣？」 許美華轟：展現自己的愚蠢！

一名網友近日在Threads上轉發張忠謀坐輪椅的照片吐槽，即便家財萬貫，坐在輪椅上也「了然」。（圖翻攝自Threads）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前到訪台灣，久未露面的台積電創辦人張忠謀坐著輪椅現身，與黃仁勳共進晚餐。事後有網友分享張忠謀坐輪椅的照片，吐槽即便家財萬貫，坐在輪椅上也「了然」。反紫光奇遊團成員許美華砲轟：「那樣寫張忠謀，真的無聊無知到可笑的地步。那位仁兄，顯然完全不知道張忠謀人生成就的高度，只能說，有人真的很喜歡公開展現自己的愚蠢。」

一名網友近日在Threads上轉發張忠謀坐輪椅的照片，寫下像是感慨人生的文字：「當你94歲像張忠謀一樣坐在輪椅上，家財萬貫、富可敵國、權傾一時那又怎樣？」貼文曝光引來上千名網友留言，「那又怎樣？你是覺得很悽慘嗎？94歲坐輪椅很正常，而且他一生對世界做出貢獻，他的生命很豐富！值得大家的尊敬！」、「沒錢人的自我安慰文」、「不懂你這文要表達什麼？張忠謀對經濟的貢獻、對產業的付出，就算他94歲並坐了輪椅，仍然是值得我們尊敬的老者！」、「說得你好像也可以家財萬貫、富可敵國、權傾一時又活到94歲一樣」、「人都會老。光是想想他對台灣的貢獻就值得敬佩」、「94歲還能『坐著』跟『黃仁勳吃飯』，很屌耶」。

許美華也特別轉發這篇貼文，「已經94歲的張忠謀，最近因為椎間盤突出剛動了手術，所以坐在輪椅上，被拍到面容憔悴的照片，就被路人拿來寫這種自以為參透人生哲理的鬼東西。我非常贊同《晶片戰爭》作者Chris Miller說過的一句話，他評論張忠謀，給了至高評價。他說，在科技業半導體甚至全世界的產業界，張忠謀是那個價值最被低估（most undervalued ）的領袖人物。可以這樣說，如果沒有張忠謀，這個世界的科技半導體發展，將跟現在完全不一樣。如果沒有張忠謀，台灣不會有今天的台積電，也絕不會有今天晶片島國的半導體供應鏈。」

「不管是對全世界、或是對台灣，張忠謀都是一個無可取代、影響至為關鍵且深遠的傳奇人物。像張忠謀那樣的人生經歷和成就，我只能仰望了。脆上那樣寫張忠謀，真的無聊無知到可笑的地步。那位仁兄，顯然完全不知道張忠謀人生成就的高度，只能說，有人真的很喜歡公開展現自己的愚蠢。」最後許美華也注意到，「那個真人帳號寫完張忠謀之後，還發文酸『黑熊、青鳥、太陽花、野百合，套路很深』；看來是個藍白小草的機率超過87%，要說不意外嗎？」

