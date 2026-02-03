藍營台中市長提名陷僵局 何欣純：民眾看膩「姐弟之爭」

何欣純。（何欣純立委提供）

國民黨台中市長提名陷「姐弟之爭」，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔互不相讓，如何產生人選至今未定，立委何欣純今表示，台中市長這場選舉，應該是理念、政見之爭，而非所謂的「姐弟之爭」的政治大戲，希望江啟臣跟楊瓊瓔在爭來爭去前，應先把市民利益、台中市如何發展的城市利益，放在最優先。

江啟臣近日在臉書公開宣布，他已簽署同意黨中央的協議事項，願意把競爭交給制度，楊瓊瓔也說，自己一定會簽署同意書，不過國民黨台中市長提名人選仍持續「卡關」。

已獲民進黨提名的立委何欣純隔岸觀火，何欣純今天表示，在2026台中市長這場選舉裡面，應該是理念、政見之爭，而非所謂的「姐弟之爭」的政治大戲，台中市需要一個開大門、走大路的市長，需要把台中市民利益放在最優先位置的市長，而不是為了黨內或自身利益爭來爭去，他們政黨之間，不管是協調或初選的機制，是他們政黨內部的事無法評論。

何欣純呼籲，江啟臣跟楊瓊瓔在爭來爭去前，應該先把市民利益、台中市如何發展的城市利益，放在最優先，才是市民所想望的。

