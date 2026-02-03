民眾黨搬兩岸條例護航李貞秀 黃帝穎舉第1條狠打臉！

李貞秀亮出自己的中華民國護照，宣稱自己從來沒有持有中華人民共和國護照。（記者廖振輝攝）

民眾黨不分區立委李貞秀還未放棄中華人民共和國國籍挨轟，民眾黨搬出《兩岸人民關係條例》護航。對此，律師黃帝穎直言，兩岸條例不是國籍法的特別法，第1條明文未規定者適用其他有關法令，狠狠打臉白營的無腦護航之詞。

李貞秀國籍爭議持續延燒，面對綠營強調依據《國籍法》擔任公職者不得具雙重國籍，過去有多位民代即便曾有美國公民身分也都放棄，包括李貞秀的「學姊」麥玉珍也同樣放棄越南國籍才擔任中華民國立委，李貞秀沒有豁免的特權。但民眾黨搬出《兩岸人民關係條例》為李貞秀辯護，稱不管拿越南籍還是美國籍來類比中國籍都非常荒謬，中國跟台灣的關係非常特殊，所有才有該法誕生，但民進黨政府昧於事實，完全錯誤採用不相干的法律。

對此，黃帝穎今天（3日）在臉書發文打臉，「兩岸人民關係條例不是國籍法的特別法，更不是『公職人員禁止雙重國籍』的特權規定。國籍法第20條『中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職』，對所有公職人員『禁止雙重國籍』一視同仁，不會因為李慶安美國籍或李貞秀中華人民共和國籍而有差別待遇，更不因為中國籍而有特權。兩岸人民關係條例第1條明文『本條例未規定者，適用其他有關法令之規定』，兩岸條例未規定如同國籍法規定『公職禁止雙重國籍』，當然公職人員就適用國籍法。」

黃帝穎接著說：「簡單舉例，兩岸條例沒規定不能闖紅燈，照民眾黨的標準，只能適用兩岸條例『特別法』，所以中國人在台灣闖紅燈不能開罰單？民眾黨解釋明顯錯誤且荒謬，兩岸條例沒有不能『闖紅燈』規定，還是會適用道路交通條例，一視同仁『闖紅燈』開罰，不會因為中華人民共和國籍而有交通違規特權。同樣法理，國籍法規定『公職人員禁止雙重國籍』也一視同仁。」

