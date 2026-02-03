對比藍綠白今重頭戲 黃子一：只剩1黨讓台灣走向世界

總統賴清德今（3日）主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。（記者羅沛德攝）

第6屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）落幕，總統賴清德今（3日）親自對外說明成果。對此，民進黨新聞部副主任黃子一列舉，台灣三大政黨今天同時發生的動向，包括國民黨高層赴中參加國共論壇、民眾黨中配立委李貞秀宣誓就職，「只剩一個在努力讓台灣走向世界，與美國、英國、日本等國家簽下數位貿易協定。」

國共兩黨智庫論壇今天上午在北京開幕，黃子一在臉書撰文指出，國民黨副主席蕭旭岑於會中表示，未來兩岸應該堅持「九二共識，反對台獨」，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。

此外，民眾黨的李貞秀今天則在立法院宣示上任。面對媒體詢問是否宣佈放棄中國國籍時，李脫口直言：「我唯一只有中華人民共和國國籍啊！」

與此同時，賴清德於總統府召開記者會，強調台灣和美國持續在各領域強化合作交流，特別是「台美 21 世紀貿易倡議」，自1979年以來台美間結構最完整的貿易協定。台美未來將針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫，進一步確保台美的夥伴關係。

賴清德談到，不僅加強跟美國的合作，台灣與重點投資的東南亞國家，重簽投資保障協定及避免雙重課稅協定。去年，在台英「提升貿易夥伴關係」的架構下，更簽署了投資、數位貿易、能源與淨零排放三項協議，台灣也跟日本簽訂了數位貿易協議。

據此，黃子一感嘆，台灣的三大政黨，一個去中國、一個請中配當立委、只剩一個在努力讓台灣走向世界，與美國、英國、日本等國家簽下數位貿易協定。

