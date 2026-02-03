將提名32席！民進黨台中市議員選舉 明起領表登記

民進黨台中市議員選舉將提名32席。（圖：民進黨台中市黨部提供）

台中市議員共65席，現任民進黨台中市議員佔24席，配合年底九合一選舉，民進黨台中市議員選舉將提名32席（不含原住民），訂明（4日）起至10日領表、登記，台中市黨部主委許木桂指出，目標拚增2到4席。

不少新人躍躍欲試，包括第二、第五及第十四選區，已表態參選人數均高過提名數，許木桂說，若最後登記情況多於提名數會先協調，協調不成就辦理初選決定提名人選。

迎接年底九合一選舉到來，民進黨台中市長提名人選已敲定立委何欣純參選，市議員部分，民進黨敲定提名32席，除第三選區（大肚、烏日、龍井）、第六選區（西屯）、第十選區（中西區）、第十二選區（太平）、第十三選區（大里、霧峰）、第十四選區（東勢、石岡、新社、和平）等區，提名席次跟現任民進黨議員席次相同外，其餘各區均各增加提名1席。

綠營議員初選訂2月4日到10日領表登記，包英系、新潮流議員訂9日各自聯合登記，正國會議員則訂10日聯合登記，打團體戰；據了解，各派系聯合登記也連繫何欣純一起陪同，盼展現綠營大團結，更拚「市長換欣、議會創新」新局。

此外，不少選區除現任議員尋求連任外，新人躍躍欲試，包括第二選區（清水區、梧棲區、沙鹿區）提名3席，除現任楊典忠及王立任外，前市長林佳龍幕僚陳怡潔及新人林東誼均已表態參選；第五（神岡區、大雅區、潭子區）提名3席，現任周永鴻與蕭隆澤外，包括大雅區上雅里里長陳映辰及前議員許水彬媳婦林鈺梅也有意參選；第十四選區（東勢區、石岡區、新社區、和平區）提名1席，現任蔡成圭無意再戰，包括立委蔡其昌山城服務處主任詹智翔及石岡區九房里長張鴻斌也均表態接棒，參選人數恐均將高於提名數，許木桂指出，登記截止後，各區若有登記高於提名數會先協調，協調不成就辦理初選決定提名人選。

