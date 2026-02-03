高雄美濃大峽谷案首波偵結 莊為傑：綠營民代作賊喊抓賊

高雄美濃大峽谷案首波偵結，莊為傑（圖）嗆綠營民代作賊喊抓賊。（國民黨高市黨部提供）

美濃大峽谷案首波偵結起訴12人，民進黨高市議員黃彥毓嗆柯志恩烏龍爆料、質疑能否當市長?國民黨三民區議員參選人莊為傑批黃彥毓說法，根本是作賊喊抓賊。

莊為傑認為，檢調起訴無疑是遲來的正義，還給長期飽受家園環境遭破壞的美濃鄉親一個公道，但令人遺憾的是，綠營民代如黃彥毓議員等人，面對民進黨長期執政下的高雄良田遭大肆破壞，不僅未見一絲羞愧與反省，竟還將此案當作選舉鬥爭的工具，簡直是作賊喊抓賊。

他指出，黃彥毓指控立委柯志恩在案情未釐清前就帶隊大肆指控，但卻刻意選擇性失憶，絕口不提那位在檢察長面前、攔轎陳情的美濃阿嬤。

莊為傑說，阿嬤當時聲淚俱下地哭訴報警兩年都沒用，直到柯志恩接獲陳情、偕同立委陳菁徽及國民黨議員們積極會勘、強力質詢後，這塊長期被漠視的美濃大峽谷才終於獲得市府與檢調重視，若非柯委員、陳委員和國民黨議員的挺身而出，美濃人的眼淚還要流多久？

莊為傑提醒，事前包括高雄市政府、中央部會，都不知道該名石姓前助理涉案，反倒是民進黨高市議員與參選人們，不但知道她是地主，甚至對她如何取得土地的細節瞭若指掌，既然綠營民代有如此通天本領，為何對美濃阿嬤長達兩年的投訴無門卻視若無睹？

他強調，美濃大峽谷案是所有高雄人心中的痛，柯志恩與陳菁徽等國民黨民代揭弊、檢調積極查辦起訴，本該是不分藍綠一致肯定的司法正義，若有心人士只想利用此公共議題潑政治髒水，轉移市府長期監管不力的焦點，只怕會讓所有高雄市民感到更心寒。

