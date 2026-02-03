為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國共智庫交流落幕 晚間大劇院觀看演出 明參訪北京經濟技術開發區

    2026/02/03 18:24 記者林欣漢／台北報導
    國共兩黨智庫論壇今日在北京舉行，國共兩黨及兩岸相關領域的代表人士、專家學者就「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」等3項議題進行深入交流研討。（國民黨提供）

    國共兩黨智庫論壇今日在北京舉行，國共兩黨及兩岸相關領域的代表人士、專家學者就「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」等3項議題進行深入交流研討。（國民黨提供）

    由國共雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」今日在北京舉行，中國大陸國台辦主任宋濤、國民黨副主席蕭旭岑異口同聲說，「要堅持九二共識、反對台獨」。會後國民黨表示，就「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」3項議題深入交流，並達成5個面向、15項共同意見。據掌握，國共兩黨智庫論壇結束後，中方晚間安排國民黨與會人員前往國家大劇院觀看長達3小時的演出，明日上午用完早餐後，將參訪北京經濟技術開發區，用完午餐後，參訪清華大學人工智能學院、碳中和研究院，預計晚間返台。

    國民黨表示，兩黨與兩岸相關領域代表、專家學者就「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」3項議題深入交流，並達成5個面向、15項共同意見。包括推動恢復兩岸人員往來正常化、加強兩岸新興產業領域合作、探索兩岸醫療康養合作新路徑、深化兩岸環保領域交流合作，以及強化兩岸防災減災合作。

    國民黨強調，2016年民進黨執政以來，台海情勢漸趨緊張，當前兩岸關係再次面臨何去何從的關鍵抉擇。兩岸人民要共同努力，堅持「九二共識」、反對「台獨」，維護台海和平，加強交流合作，致力改善民生，增進同胞福祉，攜手共創中華民族復興偉業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播