民眾黨中壢選區初選喊卡 毛嘉慶宣布退出、2對手都有話說

林昭印PO出和毛嘉慶同場上香祈福照。（取材林昭印臉書）

民眾黨桃園市中壢選區市議員黨內初選，3位參選人之一的毛嘉慶，被競爭對手張清俊具名檢舉言語性騷擾黨內女黨工，民眾黨中評會在民調初選前一天也是今（3）日宣布，決議請選決會暫停該選區初選民調。毛嘉慶下午發表最新聲明，表態退出中壢區議員初選，該區最後可能僅剩林昭印、張清俊兩雄相爭。

毛嘉慶在臉書粉專以「曾參殺人，何況小毛？」為題表示，自己做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是他的不對，直接跟他說，會誠摯道歉。並強調，沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對他的家人造成傷害，所以宣布退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了。

對此，另一參選人林昭印抱怨黨中央，「明天就要電話民調了，今天才做這種聲明…」並PO文強調「看到再任何一個人離開都是很大的損失」，還是希望黨中央能積極協調各地初選，作為要超越藍綠的民眾黨，希望黨中央能夠好好正視問題，在「超硬直播」中也自嘲「毛哥後下一個換我？」

檢舉人張清俊2月1日晚上在臉書發文，指出作為信奉台灣民眾黨理念的一份子，有義務在知悉不當行徑之時，以內部舉報方式向黨內高層示警，知道每一個政黨都必定世俗化，能做的只有延緩它的進程。

張清俊提到，此案他在1月5日向選決會報告，1月21日選決會請他轉給中評會，結果大家已看見，舉報內容、當事人、舉報人盡皆公開，對當事人、吹哨者的基本保護失效。他無奈，側翼之流在網路帶風向分化、攻擊、幻想，則一如他長期的態度，無須理會。

林昭印在「超硬直播」中自嘲「毛哥後下一個換我？」（取材林昭印臉書）

張清俊（左）在中壢選區拜票。（取材張清俊臉書）

