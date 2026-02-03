宋濤稱推動兩岸旅遊合作 陸委會：中方慣以觀光作為經濟脅迫

陸委會表示，中方慣以觀光作為經濟脅迫工具「說斷就斷」，中方因為日本高市首相涉台發言，而暫停中客赴日旅遊即為明例。（資料照）

國共智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」今日在北京登場，本次論壇主題涉及旅遊，中國國台辦主任宋濤致詞也提到，推動兩岸旅遊交流合作。對此，陸委會回應，中方慣以觀光作為經濟脅迫工具「說斷就斷」，中方因為日本高市首相涉台發言，而暫停中客赴日旅遊即為明例。

宋濤聲稱，此次舉辦國共兩黨智庫論壇，是落實兩黨領導人互電精神的具體舉措。本次論壇以兩岸交流合作前瞻為主題，圍繞兩岸旅遊交流合作，兩岸產業交流合作，兩岸環境與永續發展交流合作等議題展開討論，可謂正逢其時。

宋濤更說，要深化融合發展，兩岸交流合作是推動兩岸關係和平發展的重要途徑。本次論壇議題涉及深化兩岸觀光旅遊交流合作，恢復兩岸海空客運出行正常化，並包含精密機械、人工智慧、醫療、康養、能源、環保等緊扣兩岸產業交流合作的發展需要，是在新起點上深化兩岸交流合作的良好開端。

對此，陸委會表示，恢復兩岸觀光，先由「小兩會」溝通的政策沒有改變。中客來台觀光已中斷多年，兩岸情勢有很大改變，如軍機艦擾台、對台經濟脅迫、跨境鎮壓，國人赴中旅遊人身安全，因中方不斷增修國安新規產生新的威脅，2025年國人赴中人身安全自由遭限制，陳情案件計221人，超過2024年55人的4倍，必需由雙方業務主管部門就相關事項進行協調及溝通，並避免過去亂象。

陸委會批評，中方慣以觀光作為經濟脅迫工具「說斷就斷」，中方因為日本高市首相涉台發言，而暫停中客赴日旅遊即為明例。

陸委會指出，我方歡迎世界各國旅客來台觀光旅遊，為確保兩岸旅遊安全、品質、穩定性、公平性等，我方台旅會已於去年2月正式去函海旅會表達溝通的意願，請中方海旅會回復我方。

