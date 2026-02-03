民眾黨6新科立委宣誓就職文 網灌爆狂酸：效忠國家但中共國籍

台灣民眾黨6名新任立委李貞秀（左一）、洪毓祥（左二）、蔡春綢（左三）、陳清龍（右五）、王安祥（右四）、邱慧洳（右三）3日在立法院宣示就職，大法官陳忠五（左四）負責監誓，立法院長韓國瑜（右四）、民眾黨主席黃國昌（右六）、立委劉書彬（右一）、陳昭姿（右二）出席觀禮並合影。（資料照）

台灣民眾黨6名新科不分區立委今（3）日宣誓就職，其中「中配立委」李貞秀因國籍爭議持續延燒備受關注。民眾黨稍早在臉書發文祝賀新任立委上任，卻意外引來大量網友灌入留言區狂酸、開轟，相當火熱。

民眾黨在臉書指出，黨內6位新任立委今日正式宣誓就職，中選會昨已頒發當選證書，6人於立法院在院長韓國瑜及相關人士見證下宣讀誓詞，「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家，代表人民依法行使職權，不徇私舞弊，不營求私利，不受授賄賂，不干涉司法。如違誓言，願受最嚴厲之制裁，謹誓。」

民眾黨也同步公布新會期黨團布局，黨團三長由陳清龍擔任總召、王安祥任副總召、邱慧洳任幹事長。委員會分工方面，陳清龍進入交通委員會、王安祥加入外交及國防委員會、邱慧洳負責衛環委員會、蔡春綢進入教育文化委員會、洪毓祥進入經濟委員會；爭議焦點李貞秀則接續麥玉珍腳步，加入內政委員會。留任立委陳昭姿與劉書彬，分別轉至司法法制委員會及財政委員會。

民眾黨強調，隨著立法院第11屆第5會期展開，黨團將「沒有蜜月期、立刻上工」，明日將公布新會期優先法案，並持續以「超越藍綠、最強戰力」創造佳績！

不過貼文曝光後，卻湧入大量網友洗版嘲諷，「只會給國家添亂的」、「新戰力還是新下限！？」、「加油，持續增加反感度」、「人不要臉天下無敵」、「效忠國家，但中共國籍」、「新一代舉手機器人，功能更強、更聽話，不會咆哮更不會當自走砲」、「落實傅崑騎政策」、「裡面有一個賴著不走的」、「還有一個不聽話執意要裝潢的」。

